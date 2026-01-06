¡Cuidado! Estos son 10 signos de una secta herética según el MUI

Jacarta – Consejo Indonesio de Ulama (MUI) destaca la importancia de la vigilancia entre los musulmanes ante la existencia de sectas que se desvían de las enseñanzas islámicas. Presidente del MUI para Fatwa, Prof. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, explicó en detalle los criterios flujo parásito que es la referencia oficial del MUI para determinar fatwas relacionadas con la fe.

El profesor Niam enfatizó que estos criterios eran el resultado de un acuerdo nacional que había sido formulado colectivamente por los ulama en la reunión de trabajo nacional del MUI. ¡Vamos, desplázate más!

Existen 10 signos o criterios para una secta herética según el MUI, a saber:

Negar uno de los pilares de la fe y los pilares del Islam. Creer o seguir creencias que no se ajustan a los argumentos syar’i Cree en la revelación que vino después del Corán. Negar la autenticidad de la verdad del Corán Realizar interpretaciones del Corán que no se basen en las reglas de interpretación. Negar la posición del hadiz como fuente de enseñanzas islámicas Abusar o negar al Profeta Negar al profeta Mahoma como el último profeta Reducir o aumentar el culto establecido por la Sharia Infidelizar a otros musulmanes sólo porque no son parte de su grupo.

Además de estos criterios, el MUI también tiene otras directrices, como los criterios para determinar a los infieles, el principio de precaución para no convertir fácilmente a alguien en infiel, así como criterios para la blasfemia religiosa, que también están en consonancia con las disposiciones de la Ley de la República de Indonesia.

Además, el profesor Niam explicó que la fatwa de MUI no se limita sólo a cuestiones prácticas de adoración. En la ley islámica, hay tres dominios principales, a saber, ahkam khuluqiyyah (moral), ahkam amaliyyah (hechos) y ahkam i’tiqadiyyah (creencias).

Hasta ahora, las fatwas de MUI han estado en su mayoría en el ámbito de ahkam amaliyyah, pero las cuestiones de fe siguen siendo una preocupación grave.

«Uno de los deberes de MUI es proteger a la gente de creencias erróneas y heréticas. Por lo tanto, en la fatwa de MUI también discute y determina cuestiones relacionadas con las creencias y sectas religiosas», dijo, citando el sitio web oficial de MUI, el martes 6 de enero de 2026.

Admitió que la fe es un dominio privado difícil de alcanzar para la ley. Sin embargo, cuando esta creencia se difunde en la esfera pública a través de escritos, predicaciones o invitaciones abiertas, se convierte en el ámbito de las acciones que pueden convertirse en fatwad.