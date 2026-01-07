Cuidado, esto es lo que pasa si compartes a menudo el cuidado de la piel con tus amigas

VIVA – pedir prestado algunos protección de la piel Probablemente sea algo que les hacemos a menudo a nuestros amigos, especialmente cuando nos olvidamos de llevar cuidado de la piel cuando salimos de casa. Sin embargo, es mejor abandonar esta acción.

Lea también: La policía revela que hay una red de timbres que ataca los productos para el cuidado de la piel de Heni Purnamasari



Sí, aunque parezca trivial pedir prestado el humectante de un amigo o probar el nuevo rímel de un amigo, resulta que pedir prestado productos para el cuidado de la piel puede desencadenar serios problemas en nuestra piel.

Según uno de los fundadores y dermatólogo principal de Skin Beyond Borders (SkinBB), el Dr. Pravin Banodkar, existen varios riesgos si pides prestado con frecuencia los productos para el cuidado de la piel de un amigo, que van desde una irritación leve hasta infecciones bacterianas graves.

Lea también: ¿Quieres saber si el cuidado de la piel que estás usando es efectivo o no? Esto es lo que dijo el doctor.



Según la página del Hindustan Times del miércoles 7 de enero de 2026, la razón principal por la que alguien usa productos personales para el cuidado de la piel es porque cada persona tiene un perfil de piel diferente. Ya sea que su piel sea normal, seca, grasa, mixta o sensible, cada producto está formulado para necesidades específicas.

«Las personas con piel grasa utilizan productos diseñados para reducir la grasa. Es posible que no sean adecuados para personas que tienen la piel muy seca y sensible», explica el Dr. Banodkar.

Lea también: Inesperadamente, la fiereza de Ello en el escenario resulta ser diligente en el cuidado de la piel: ¡las estrellas de rock también lo necesitan!



Peligro de contaminación

Según el Dr. Banodkar, el uso de una fórmula incorrecta puede alterar la capa protectora natural de la piel, lo que puede provocar:

Dermatitis de contacto: erupción roja y con picazón.

erupción roja y con picazón. Reacciones alérgicas: Inflamación repentina debido a materiales incompatibles.

Inflamación repentina debido a materiales incompatibles. Acné: Poros obstruidos debido a fórmulas pesadas que no son adecuadas para su tipo de piel.

Además de la compatibilidad de la piel, el Dr. Banodkar enfatizó que el acto de compartir productos físicamente puede ser un caldo de cultivo para los gérmenes. Los productos envasados ​​en tarros son muy riesgosos porque los usuarios tienen que meter los dedos en ellos. Los gérmenes de las manos de una persona pueden contaminar todo el contenido del frasco, provocando el crecimiento de bacterias y «estropeando» la piel.

Este riesgo es mayor cuando el producto entra en contacto con fluidos corporales, como:

Lágrimas y mocos (productos para los ojos/rímel)

(productos para los ojos/rímel) Saliva (bálsamo labial/lápiz labial)

(bálsamo labial/lápiz labial) pus o sangre (por acné activo o cortes)

El Dr. Banodkar también compartió las «zonas germinales» que comúnmente se evitan, una de las cuales es usar jabón en barra.

«Las barras de jabón están en la zona de peligro porque tardan mucho en secarse después de su uso, y a las bacterias les gusta este tipo de ambiente húmedo», dijo.