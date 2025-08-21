Cuidado del optimismo indonesio, Boni Hargens mantiene oraciones con huérfanos

Yakarta, Viva -Candidate Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028, Boni Hargens Reuniendo a los huérfanos y mantuvieron una oración juntos en el edificio Juang, Menteng, Central Yakarta el jueves 21 de agosto de 2025.

El evento no se llevó a cabo sin razón, Boni consideró que la patria todavía estaba en una larga agitación.

«Sí, hoy está rezando. Así que reunimos a nuestros hijos del orfanato, rezamos juntos. ¿Qué somos?

Ilustración de la compensación de los huérfanos

Una de las agitación que incomoda a las personas es un aumento en la asignación de miembros del Parlamento Indonesio. Esto ha provocado fuertes críticas de todas las personas indonesias.

Además, hubo una polémica de la política de aumento de las Naciones Unidas en un 250 por ciento emitida por el Regente de Pati, Central Java, Sudewo hace algún tiempo.

Boni evalúa que las esperanzas de Indonesia deben tratarse para crear creencias y optimismo de que la patria todavía está bien.

«Al ver el baile del DPR debido al aumento de los salarios. Al ver a Pati turbulento, ver otras regiones también queremos cuidar el optimismo. Queremos cuidar las creencias, la esperanza de que Indonesia todavía esté bien, está bien», dijo Boni.

Boni afirmó que para líder En Indonesia, sepa lo que es mejor para la nación. Sin embargo, no quería protestar por todas las políticas de una manera difícil.

En cambio, dijo, invita a todos los huérfanos a rezar para que Indonesia vaya a una mejor dirección. Según él, el gobierno recibirá críticas constructivas y aportes de su gente.

«Entonces, si las personas gritan, si las personas piensan y solicitan protestas, queremos invitar a nuestros hijos a rezar. Porque nuestros líderes ciertamente saben cuál es el mejor para hacer y los pensadores de esta nación también son personas que pueden proporcionar aportes. Por supuesto, el gobierno abrirá los oídos de cada crítico, cada aportación», dijo.

Espera que todos los líderes en Indonesia sean sabios para enfrentar problemas en la comunidad. Boni también cree que Indonesia siempre será brillante a pesar de la oscuridad que envuelve al país.

«Así que rezamos para que nuestros líderes sean siempre sabios, rezamos para que nuestro país siempre esté en la protección de Dios en el futuro. No debemos ser pesimistas, aunque puede haber quienes sienten la oscuridad, pero todavía estamos seguros de que Indonesia sigue siendo brillante. Porque lo más importante es el futuro de Indonesia. No nadie», concluyó.