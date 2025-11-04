¡Cuidado con los comerciantes de segunda mano! La Policía Nacional está lista para apoyar al gobierno en la lucha contra las importaciones ilegales de ropa usada

Jacarta – Bhayangkara Corps apoya el plan del gobierno para tomar medidas firmes. importar ropa usada ilegalmente desde el extranjero a Indonesia.

«Lo apoyaremos al 1.000 por ciento. Tenemos que subrayarlo. Cualquiera que sea la política del gobierno, siempre la apoyaremos y coordinaremos con Excise», dijo el jefe adjunto de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Irjen General de Policía Nunung Syaifuddin, el martes 4 de noviembre de 2025.



El Ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, destruye pruebas de ropa antiguamente importada

Aseguró que la Policía Nacional tomaría medidas si encontrara alguna infracción.

«Cuando encontramos violaciones, normalmente esto es lo que conocemos como ropa usada, sí, tomaremos medidas contra ella, ya sea que esté todavía en el mar o ya en él», dijo.

Previamente informado, el Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, aumentará el castigo para los autores de importar ropa usada con sanciones adicionales en forma de multas.

Este es el resultado de una inspección sorpresa, también conocida como sidak, que se llevó a cabo hoy en la Sede de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Este de Yakarta. Purbaya cree que hasta ahora las sanciones penales y la destrucción de pruebas no han sido lo suficientemente eficaces para disuadir a los perpetradores.

De hecho, Purbaya cree que esto tiende a ser perjudicial para el tesoro estatal, porque el gobierno tiene que gastar un presupuesto para llevar a cabo la destrucción de las pruebas.

«Así que aparentemente hasta ahora (la ropa usada) sólo puede ser destruida, y la importada va a prisión. No recibo ningún dinero (porque los perpetradores) no han sido multados», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Purbaya admitió que esta medida era parte de los esfuerzos del gobierno para revitalizar las regulaciones relativas a la prohibición de importar ropa usada en sacos o balpres. Sin embargo, en lugar de permitir que el gobierno gastara dinero en hacer cumplir la ley, optó por imponer multas a la mafia importadora.

«Así que en realidad tuve pérdidas, sólo los costos de destrucción de los bienes. Además tuve que alimentar a la gente en prisión», dijo.

Además de sanciones penales, destrucción de pruebas y multas, Purbaya garantiza que los perpetradores o las mafias importadoras también estarán incluidos en la lista negra del gobierno. (Hormiga)