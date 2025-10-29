Cuidado con las heridas en la mama que no sanan, podrían ser un síntoma de cáncer en estadio avanzado

Jacarta – Cáncer Los senos siguen siendo una de las mayores amenazas para la salud de las mujeres en todo el mundo. Según datos de GLOBOCAN/Observatorio Mundial del Cáncer/Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer en 2022, cada año se producen alrededor de 2,3 millones de casos nuevos. cáncer de mamao alrededor del 11,6% de todos los casos de cáncer en mujeres.

No sólo eso, la tasa de mortalidad también es elevada: 666.000 personas al año, lo que equivale al 6,9% de todas las muertes por cáncer entre mujeres. ¡Vamos, desplázate más!

En Indonesia, esta condición es una preocupación seria. Cada año se registran alrededor de 400.000 nuevos casos de cáncer y 240.000 muertes a causa de esta enfermedad. Estos datos muestran una tendencia creciente significativa y se espera que aumente a más del 70% en 2050 si no se hacen esfuerzos reales en prevención y detección temprana.

Las heridas en los senos pueden ser una señal de peligro

Hasta ahora, muchas mujeres reconocen el cáncer de mama sólo a través de los síntomas de un bulto que aparece alrededor de la mama o la axila. De hecho, hay otros síntomas a los que también debes prestar atención, como las llagas en el pecho que no sanan. Estas llagas a menudo se ignoran porque se consideran simples irritaciones o infecciones cutáneas menores.

Médicamente, las llagas en los senos pueden aparecer debido al crecimiento de células cancerosas que han penetrado el tejido de la piel, o lo que se llama infiltración de la superficie de la piel. Esta condición indica que el cáncer ya no se limita al tejido mamario, sino que ha comenzado a extenderse al área circundante.

«Las heridas generalmente surgen debido a bultos. Las heridas surgen porque la infiltración ataca la piel. Entonces, si encuentra una herida que está rota y parece una úlcera, no sana y hay un bulto en el interior, significa que ya está en la etapa avanzada 3 o superior», dijo la Dra. Feyona Heliani Subrata, Sp.B, especialista en cirugía general del Eka Hospital Depok, en una reunión de medios en Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Las características de las heridas a tener en cuenta incluyen:

La herida parece una úlcera o ampolla que no sana después de algunas semanas. Sale líquido o sangre de la herida. La piel alrededor de la herida parece engrosada, endurecida o se pela. Hay dolor o picazón que no desaparece.