Cuidado con la temporada de lluvias, reconoce las características de los árboles propensos a caer

VIVA – Entrando en la temporada de lluvias, riesgos árbol caído en las zonas urbanas aumentó considerablemente. El trágico incidente ocurrido en Pondok Indah, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde, es una prueba clara de este peligro. Un conductor murió después de que el vehículo que conducía fuera impactado por un gran árbol.

Lea también: El Ministerio de Medio Ambiente revocará el sello turístico de Puncak la próxima semana



Este incidente es un recordatorio para que el público y los gobiernos locales estén más alerta ante los árboles insalubres y potencialmente caídos, especialmente en carreteras y áreas públicas.

Características de los árboles propensos a caer

Lea también: Estudiantes de la Academia de Liderazgo Verde visitan Tabung Harmoni Hijau Riau y plantan árboles en sus nombres



Según datos subidos a la cuenta de Instagram @dkijakarta, existen varias señales físicas que podrían ser indicadores de que un árbol no está sano o corre riesgo de caer:

Daño a las raíces o zona radicular limitada, de modo que no puedan sostener firmemente el tallo.

Los tallos se vuelven porosos debido a la vejez o al ataque de hongos y termitas.

La pendiente del tronco es superior a 30 grados, lo que indica desequilibrio estructural.

Título desequilibrado, donde un lado del árbol es más pesado y fácilmente arrastrado por los fuertes vientos.

Lea también: Sultan DPD planta árboles de madera negra para cerrar el aniversario de BKPRMI, este es el significado



Hasta octubre de 2025, se sabe que habrá más de 62 mil árboles en toda la zona de Yakarta. De esa cifra, 5 mil 722 árboles también han sido revisados ​​en su salud, desde raíces, troncos, hasta condiciones de copa, como medida preventiva durante la temporada de lluvias. El principal foco de poda se realiza en carriles verdes, bordes de vías, medianas y zonas públicas proclives a la actividad comunitaria.

Cosas que no se pueden hacer

Se recomienda al público no talar árboles sin permiso o asistencia de personal autorizado porque podría representar un riesgo para la seguridad. Aparte de eso, evite refugiarse debajo de los árboles durante fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos o relámpagos.

Pasos que se pueden tomar

Si encuentran un árbol que tiene potencial para caerse, los residentes pueden:

Comuníquese con Yakarta Siaga 112 para obtener informes de emergencia.

Informe a través de la aplicación JAKI.

Envíe un reclamo de seguro por árbol caído a Distamhut por correo electrónico distama@jakarta.go.id o directamente a la oficina correspondiente.

La compensación máxima proporcionada es de 50 millones de IDR para las víctimas que mueren y de 25 millones de IDR por daños a vehículos o edificios debido a la caída de árboles. También se establecieron puestos de alerta desde el nivel urbano hasta el provincial.