Cuidado con elegir mal la batería de moto, esta es la diferencia entre una batería seca y una batería húmeda

Jacarta – aki motor A menudo se considera un componente trivial, aunque su función es muy crucial. La batería es la principal fuente de energía eléctrica que arranca el motor, las luces, la bocina y el sistema de encendido.

Lea también: Considerado más seguro, este es el precio de un scooter con características ABS



Si la batería tiene problemas, la moto puede tener dificultades para arrancar, las luces se atenuarán o el sistema eléctrico se volverá inestable. Por eso, elegir el tipo de batería adecuado es muy importante para que la moto se mantenga en buen estado y sea segura de utilizar.

Lea también: Formas seguras de comprar piezas de motocicletas usadas para que no le engañen fácilmente



En el mercado existen dos tipos de baterías las más utilizadas en motos, las baterías húmedo y baterias seco. Aunque ambos funcionan como almacenes de energía eléctrica, su funcionamiento, mantenimientoy sus características son diferentes.

Elegir el tipo incorrecto de batería puede provocar daños en los componentes, una vida útil más corta de la batería e incluso el riesgo de fugas peligrosas.

Lea también: ¿El interruptor de la motocicleta se apaga repentinamente? Estas son las causas más comunes y cómo superarlas



La siguiente es una explicación completa.

1. Diferencias en estructura y método de trabajo

– Batería mojada

Las baterías húmedas utilizan electrolitos en forma líquida, es decir, una mezcla de agua destilada y ácido sulfúrico. Este fluido fluye dentro de las celdas de la batería y actúa como medio conductor eléctrico. Al ser líquida, este tipo de batería debe colocarse en la posición correcta y no debe inclinarse demasiado para que el líquido no se derrame.

– Baterías secas

Las baterías secas utilizan electrolito en forma de gel o absorbido en un material especial, por lo que no contienen líquido libre. Por lo tanto, las baterías secas están más seguras frente al riesgo de derrames y generalmente están fabricadas con una carcasa bien cerrada.

Esta diferencia estructural hace que las baterías secas sean más prácticas para el uso diario, mientras que las baterías húmedas requieren más atención a la posición de instalación y al estado del líquido electrolítico.

2. Mantenimiento: ¿Cuál es más complicado?

– Batería mojada

Una de las desventajas de las baterías húmedas es que requieren un mantenimiento regular. Los usuarios deben comprobar periódicamente el nivel del líquido electrolítico y rellenarlo si disminuye. Si el nivel de líquido es demasiado bajo, el rendimiento de la batería disminuirá y existe el riesgo de que la batería falle rápidamente.

– Baterías secas

Las baterías secas se conocen como libres de mantenimiento, lo que significa que no es necesario añadirles líquido durante su vida útil normal. Esto hace que las baterías secas sean más adecuadas para usuarios que desean ser prácticos sin tener que comprobar frecuentemente el estado de la batería.