¡Cuidado con el virus de la influenza en la temporada de transición, este grupo de personas debe tener cuidado!

Jacarta – Al entrar en la temporada de transición, se recomienda al público que esté más alerta al aumento de casos. influenza El tipo A está empezando a detectarse en varias regiones de Indonesia. Los cambios erráticos en el clima (de calor a lluvioso repentinamente) pueden reducir la resistencia del cuerpo, causando virus se transmite más fácilmente y se desarrolla en el entorno circundante.

Los virus de la influenza se dividen en varios tipos, a saber, los tipos A, B, C y D. Algunos de ellos tienen el mayor riesgo de aparecer en la temporada de transición.

«Pero los más populares son (los tipos) A y B. A, B, C pueden afectar a los humanos, pero D no afecta a los humanos», dijo el especialista en medicina interna, consultor en enfermedades tropicales e infecciosas, el Dr. Robert Sinto, Sp.PD, K-PTI, i, lanzó el canal de YouTube tvOne Healthy Living, el martes 28 de octubre de 2025.

Según el Dr. Robert, la gripe tipo A es una enfermedad estacional. En países con cuatro estaciones, este caso suele aparecer en invierno y remite cuando llega el verano. Sin embargo, en Indonesia, a menudo se produce un aumento de casos durante las transiciones o transiciones estacionales.

Esto está relacionado con la disminución de la intensidad de la luz solar, que juega un papel importante en el mantenimiento de la resistencia del cuerpo a las infecciones virales.

«Aunque la luz solar es importante para la protección contra los virus», afirma el Dr. Richard.

Aparte de eso, los hábitos de las personas de permanecer en casa con más frecuencia durante el tiempo incierto también aceleran la transmisión del virus.

«Bueno, estas son las cosas que facilitan que las enfermedades infecciosas que son fácilmente contagiosas se propaguen muy fácilmente en una estación cambiante como ahora», dijo.

Aunque en general el virus de la influenza puede atacar a cualquier persona, existen ciertos grupos que son más susceptibles a experimentar síntomas graves.

«(La influenza tipo A) puede transmitirse a cualquier persona. Por lo tanto, todos pueden verse afectados. Sin embargo, quienes causan influenza grave son personas que se encuentran en edades extremas», explicó el Dr. Richard.

Estos grupos incluyen a los ancianos, los bebés y los niños pequeños, porque sus sistemas inmunológicos tienden a ser más débiles. Además, las personas con determinadas afecciones médicas también deben tener cuidado.