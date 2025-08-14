¡Cuidado con el malentendido! La policía descarga hechos sobre el incluso incluso incluso

Yakarta, Viva – La policía confirmó que política Odd-incluso en Jakarta Resas suceder Hoy, viernes 15 de agosto de 2025, a pesar de la celebración Conferencia anual MPR 2025 en el complejo MPR/ MPRRPD.

«La política de incluso incluso es válida», dijo el jefe de la sección de operaciones de Ditlantas Polda Metro Jaya, Comisionado de Policía Robby Hefadus, viernes 15 de agosto de 2025.

Afirmó que la política de Gage es la autoridad del gobierno provincial de Yakarta, no su partido. La policía solo lleva a cabo acciones si alguien viola. Basado en la coordinación, Gage sigue siendo válido hoy.

«La aplicación del incluso incluso es una política del gobierno provincial de DKI Jakarta y hasta ahora la información del Departamento de Transporte de DKI Jakarta sigue siendo válida», dijo.

Anteriormente informó, la política de Gage no se implementó en Yakarta el lunes 18 de agosto de 2025 más tarde. La razón es porque ese día ingresó a una licencia conjunta o unas vacaciones nacionales.

Por lo tanto, la política del medidor no se aplica. En cuanto a esto, se conoce por la publicación oficial de la cuenta de Instagram @Dishubdkijakarta. En otras palabras, el 18 de agosto de 2025, el automóvil con el número policial libre de personas libres es gratuita en Yakarta sin preocuparse por ser multado porque la política no se aplica.

«Implementación del sistema Extraño En varios caminos en Yakarta, fue eliminado, «según lo citado por la cuenta, martes 12 de agosto de 2025.