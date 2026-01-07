¡Cuidado, 70 niños en Indonesia están expuestos a la violencia! Estas son las caracteristicas

Jacarta – Destacamento Especial (Densus) 88 Policía Antiterrorista revela las características niño Cual expuesto radicalismo, partiendo del interés por violencia a un comportamiento autónomo.

Estos datos suponen una grave alarma para los padres y las escuelas. Portavoz Densus 88La comisaria de policía Mayndra Eka Wardhana dijo que la primera característica de los niños expuestos al extremismo es el interés por los símbolos o nombres de los perpetradores de violencia.

«En primer lugar, se descubrió que uno de ellos era un símbolo del nombre del autor de la violencia», dijo Mayndra en la jefatura de policía de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Los niños que están expuestos, dijo Mayndra, también tienden a retirarse de su entorno social. Se sienten más cómodos en comunidades en línea que muestran contenido violento, como el grupo True Crime Community.

Además de retraerse, el niño está expuesto. entender Los extremos suelen imitar el comportamiento de figuras violentas que son consideradas ídolos. Según los casos que ocurrieron en SMAN 72, esto se puede ver en réplicas de armas, estilos de ropa e incluso publicaciones en las redes sociales.

«Le gusta imitar figuras o ídolos. Bueno, esto está demostrado, hemos tenido incidentes que han ocurrido, incidentes en SMAN 72 y ABH que llevaron a cabo estas acciones, desde réplicas de sus armas, desde sus puestos, desde su estilo de vestimenta», dijo Mayndra.

Otra característica es que los niños están expuestos a creencias extremas como contenido violento excesivo y dependen de los teléfonos celulares. Cuando se les examina, su respuesta puede ser muy emocional o defensiva.

«Y finalmente, los símbolos antes mencionados, entre ellos pistolas, armas de fuego, réplicas y cuchillos, son sinónimos de violencia», afirmó.

Según Densus 88, desde enero de 2025 hasta principios de enero de 2026, se registró que 70 niños estuvieron expuestos al neonaziismo y la supremacía blanca. Las zonas más grandes se encuentran en Yakarta (15 niños), Java Occidental (12 niños) y Java Oriental (11 niños). Las edades de estos niños oscilan entre los 11 y los 18 años, teniendo la mayoría 15 años, justo en el período de transición de la escuela media a la secundaria.

Mayndra enfatizó que la mayoría de estos niños no abrazan plenamente la violencia. Hacen de las comunidades en línea su «segundo hogar», donde se escuchan sus aspiraciones. Pero sin una intervención seria, este patrón puede convertirse en una amenaza real de extremismo.