Cuida la asociación, no dividamos

Yakarta, Viva – Orador del parlamento indonesio, Señora. Pidiendo a toda la comunidad que mantenga la unidad y no se divida. Porque, la manifestación que se realizó desde el jueves 28 de agosto de 2025 ha causado daños a varias instalaciones públicas.

Puan reveló esto cuando lloraba a la funeraria, Affan kurniawanuno de los taxistas de motocicletas en línea (ojol) asesinado por vehículos tácticos (Rantis) Brote hace un tiempo.

«Cuidemos juntos de la unidad y la unidad de la nación. No nos dividamos.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Puan también le pidió a la Policía Nacional que investigara a fondo el incidente transparente de la muerte de Affan, que fue aplastado por los vehículos tácticos de Brimob el jueves 28 de agosto de 2025.

El presidente del PDIP DPP tampoco quería que ocurrieran incidentes similares nuevamente más adelante. El DPR, dijo, supervisaría la finalización del caso de la muerte de Affan.

«Y, por supuesto, en esta ocasión, pedirle a la policía y a cada uno de los rangos que investiguen e investigan e investigarán de manera exhaustiva e investigar esta tragedia. Y, por supuesto, escoltaremos esto hasta el final. Y no dejemos que incidentes como este vuelvan a suceder, no dejen que esta tragedia se repita», concluyó.

Además, Puan aconsejó a todos los residentes que prioricen la cooperación mutua. Pidió a todas las partes que se retiraran y se unieran para el pueblo indonesio.

«Todos los indonesios construyeron esta nación junto con la cooperación mutua. Todos se abstuvieron.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Sin embargo, el metro de Polda Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

Apariencia de 7 brimobs en autos rantis que son largos ojol

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.