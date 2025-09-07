Cuida el impuesto para no ir a la oficina fiscal

VIVA – Ex Miembro de DPR RHODE ISLAND, Angelina Sondakh Volviendo para desmantelar el privilegio, se obtuvo cuando era miembro del DPR en ese momento. Como se sabe, Angelina Sondakh se había convertido en miembro del Parlamento Indonesio durante dos períodos, a saber, en 2004-2009 y 2009-2014.

Leer también: Rieke Diah Pitaloka revela cómo disolver el DPR



Apareciendo en un programa organizado por Kiky Saputri, Angie, su saludo reveló un cambio en su vida mientras ella era miembro del DPR. Un ejemplo es etiquetar como miembro del Consejo, obtiene conveniencia de varias maneras, incluso para cuidar los impuestos para renovar el STNK.

Dijo que, mientras se desempeñaba como miembro del parlamento indonesio hace unos años, no necesitaba molestarse en ir a la oficina de impuestos para cuidar los informes de impuestos personales. Incluyendo también durante la gestión de STNK.

Leer también: Rieke Diah Pitaloka reveló en 2009, los miembros del parlamento indonesio podrían buscar tratamiento en el extranjero



«La gente siempre supone que ‘Wuih es miembro del DPR’ con tal expresión que esta miembro del DPR Angelina Sondakh automáticamente no habló de ABCD cuando se dijo ‘Wow, fue bueno ser bienvenido’. Tiempo, lunes 8 de septiembre de 2025.

Por otro lado, la esposa del difunto Adjie Massaid también reveló la mayor tentación que enfrentó cuando era miembro del Parlamento indonesio. La mayor tentación, relacionada con un aumento en su estilo de vida. Junto con el ingreso creciente, mayor también su deseo de vivir de manera más lujosa.

Leer también: La respuesta de Rieke Diah Pitaloka sobre el salario mensual y las asignaciones recibidas por los miembros del Parlamento indonesio



«Junto con el aumento de los ingresos, el estilo de vida aumenta. Significa que esto puede ser así, esto debe ser así. Aquí, por ejemplo, por ejemplo, nunca comemos 1 tiempo Rp. 5 millones.

Angie también reveló que todos los experimentaron comúnmente cuando estaba en una determinada posición o nivel automáticamente que deseaba aumentar su nivel de vida.

«Esa es la ciencia psicológica básica de los humanos. Cuando hemos llegado al punto de este nivel, queremos aumentar de nuevo, queremos volver a subir», dijo.