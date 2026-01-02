Cuestionando a Islah en la crisis del PBNU

(Este artículo de opinión fue escrito por Mukti Ali, autor del libro islámico Madhab Love & Magical Stories of Imam al-Ghazali)

VIVA – Voz Corrección Más tarde ese mismo día, después de muchas semanas, el presidente general de Tanfidziyah KH. Yahya Cholil Tsaquf (generalmente llamado Gus Yahya) fue declarado despedido deshonrosamente por Rois Am KH. Miftahul Akhyar durante la reunión de Suriyah. La voz de Islah se convirtió entonces en un tema interesante en el discurso público. Diversos análisis e interpretaciones del término surgieron para enriquecer la polémica que caldeaba cada vez más el ambiente. Al mismo tiempo, preguntarse si islah es el camino correcto antes de que el fondo del problema no se haya puesto en proporción. Porque hay dos cuestiones sustanciales y graves que Rois Am y Suriyah utilizaron como razones para despedir a Gus Yahya, a saber, la afiliación de Gus Yahya con la red sionista y la gobernanza financiera que es contraria a la Sharia y tiene el potencial de amenazar la existencia de la organización.

Hace mucho tiempo, cuando la atmósfera estaba en su apogeo y muy caliente, el 25 de noviembre de 2025, KH. El Imam Jazuli, llamado Kiai Ijul, lanzó un discurso al público en forma de “La mejor hoja de ruta de Syuriyah”. PBNU» que contiene el punto Islah. Antes de que la fanfarria de Islah resonara desde Java Oriental, un clérigo de Cirebon, Java Occidental, Kiai Ijul, ya la había expresado.

En su Hoja de Ruta, Kiai Ijul propuso 5 pasos, a saber: 1. Reunión Plenaria de la Sharia. 2. Decreto sobre la destitución del presidente del PBNU. 3. Decreto sobre el nombramiento del presidente de PBNU del PJS. 4. Presentación y emisión del Decreto KEMENKUHAM. 5. Islah en Lirboyo. Parece que estos 3 puntos se han implementado. Lo que pasa es que el punto 4 no se ha implementado y quedó destrozado por la insistencia de Islah en priorizar.

Kiai Ijul colocó a Islah en último lugar después de que se completó el proceso organizativo, en contraste con algunos grupos que expresaron a Islah sin considerar las dos razones de Rois Am y Suriyah para despedir a Gus Yahya y sin considerar los procedimientos organizativos. Entonces, ¿qué es la isla desde una perspectiva religiosa?

Resuelva el problema, solucionelo más tarde

Recientemente, ha habido opiniones religiosas sobre la islah que han llenado el discurso público (¿ya sea específicamente para responder a la discusión sobre la islah dentro del PBNU o con el objetivo de proporcionar una visión conceptual general de la islah?), incluidas las del Dr. KH. Imam Nakhai es un clérigo muy conocido, experto en ushul fiqh y estudiante de KH. Afifuddin Muhajir Situbondo Rois Suriyah PBNU cuyas opiniones religiosas se utilizaron como base teológica para el despido viral de Gus Yahya.

