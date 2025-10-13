Cuestionada por los internautas, su suegra revela cómo Mbah Tarman se acercó por primera vez a su hija y le permitió casarse

Pacitán, VIVA – Boda Mba Tarman (74) con una mujer llamada Sheila Arika (24) sigue siendo el centro de atención. La boda, que se celebró el 8 de octubre de 2025, fue ampliamente destacada tras mahar fantástico dado por Mbah Tarman. Se sabe que Mbah Tarman entregó una dote de 3.000 millones de euros en forma de cheque.

Aunque se predijo que esta boda sería la boda más fantástica, el día después del evento, surgieron rumores de que el cheque entregado por Mbah Tarman era falso. Esta noticia generalizada fue inmediatamente desmentida por la suegra de Mbah Tarman, Kana Kumalasari.

En varias entrevistas que realizó con periodistas en la residencia de Kana en Pacitan, Java Oriental. También explicó el comienzo de la presentación de su hija al anciano. Dijo que el propio Mbah Tarman conocía a sus padres. En ese momento, Mbah Tarman fue a su casa y conoció a su padre.

«Sé que mis padres que vienen aquí son básicamente invitados», dijo, citado en un vídeo subido a la cuenta TikTok @.mesynbahagia, Lunes 13 de octubre de 2025.

Kana también explicó que en ese momento, Tarman se encontró con su padre para pedirle ayuda porque estaba enfermo. Mientras tanto, cuando llegó Tarman, su hija Sheila estaba vigilando la tienda.

«Dek Tarman vino aquí, es decir, alguien estaba enfermo y pidió ayuda a mi padre (el abuelo de Sheila), luego mi hijo estaba vigilando la tienda de arriba. En ese momento no lo sabía porque estaba en Purwantoro, le pregunté dónde estaba en casa», dijo Kana.

Como padre, decidió casarse con su hijo porque era feliz. También desestimó las acusaciones de que casó a su hija por dinero, diciendo que nunca se sintió tentado por las Rp. 3 mil millones de dote que le ofreció Tarman.

«Básicamente, le pregunté a mi hijo, si quieres ser feliz, está bien. En mi sistema, si a mí me gusta el dinero pero a mi hijo no le gusta, entonces no quiero sacrificarlo. El punto es que a mi hijo le gusta, está bien», dijo.

Su hijo y Mbah Tarman solo tardaron al menos un mes en conocerse antes de casarse finalmente el 8 de octubre de 2025.