Cuerpo encontrado en Tesla confagado registrado a Singer D4VD

Se ha encontrado un cuerpo dentro de un Tesla confiscado registrado para Cantante D4VD en un patio de remolque en Hollywood.

El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando las circunstancias de todo el cuerpo, que se descubrió en un Tesla. Los oficiales fueron llamados al patio de remolque el lunes por la tarde luego de los informes de un olor desagradable proveniente del automóvil, que había estado en la propiedad durante varios días. La policía encontró un cuerpo que había sido colocado dentro de una bolsa en el tronco delantero del vehículo. La identidad del cuerpo es actualmente desconocida y el caso ahora es una investigación de muerte.

ABC 7 confirmó que el 2023 Tesla está registrado en D4VD En Hempstead, Texas. Los representantes de D4VD no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

El músico de 20 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, es mejor conocido por los singles virales «Here With Me» y «Homicidio romántico», que han acumulado por separado más de 1,5 mil millones de corrientes en Spotify. El cantante recientemente inició su gira mundial «Withered» a principios del mes pasado en apoyo de su álbum debut del mismo nombre. Actualmente está programado para actuar esta noche en Minneapolis antes de envolver la pierna norteamericana en Los Ángeles el 20 de septiembre.

La semana pasada, D4VD anunció una asociación con Epic Games para lanzar el primer himno oficial de Fortnite, «Locked & Loaded (Himno oficial de Fortnite)», que se cayó en conjunto con el anuncio. Hizo su debut en el juego en la tienda Fortnite como parte de la serie oficial de Fortnite Global Championship Series (FNCS) EMOT y JAM.