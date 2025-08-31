Cuerpo descompuesto de mujer encontrado en Jharkhand, la familia llora `violación y asesinato`







El cuerpo descompuesto de una mujer de 50 años, supuestamente violada y asesinada por una persona, fue encontrada en Jharkhand`s Distrito de Sahibganj, dijo la policía el domingo.

El acusado fue arrestado después de que el hijo de la mujer fallecida presentó una queja ante la estación de policía de Barhait, alegando que su madre fue violada y estrangulada hasta la muerte, dijo un alto oficial.

La mujer, que pertenecía a un grupo tribal particularmente vulnerable (PVTG), desapareció desde el jueves y ella cuerpo fue recuperado por los aldeanos el sábado cerca de un lugar desierto en las colinas de Chihad Pahad, dijo.

«Después de la recuperación del cuerpo, su hijo Basu Pahariya presentó una queja en la estación de policía el domingo, alegando que su madre fue violada y estrangulada hasta la muerte. El acusado fue arrestado», dijo a PTI del oficial de la estación de policía de Barhait a PTI.

El cuerpo fue enviado para un examen post mortem al Hospital Dumka Sadar, dijo.

El informe de la autopsia puede confirmar si la mujer fue violada y asesinada o solo asesinada, dijo, y agregó que Prima Facie, parece ser un caso de asesinato, no agresión sexual.

«Una investigación preliminar reveló que el acusado, junto con dos mujeres, supuestamente bebieron licor hecho en un lugar en un lugar. Mientras regresaban a casa el jueves por la noche, se comprometieron en una disputa y la pelea y el acusado Limitó a la mujer hasta la muerte y huyó del lugar «, dijo Kumar.





Fuente