¡Cuenta de cheques! El secretario del Gabinete garantiza que el BLTS por 35,4 millones comience a desembolsarse hoy

Tangerang del Sur, VIVA – Secretario de Gabinete (Secretario del Gabinete) Teniente Coronel Teddy Indra Wijaya garantizar que el programa de estímulo Ayuda Efectivo Temporal Directamente (BLTS) que se distribuirá a 35,04 millones de familias beneficiarias (KPM) se desembolsará hoy lunes 20 de octubre de 2025.

«Así que en estos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre habrá asistencia directa adicional en efectivo. Así que el punto es que durante esos 3 meses cada uno tiene derecho a 300.000 IDR al mes. A partir del lunes, el próximo domingo pueden tomarlo, lo que significa que una vez que lo tomes recibirás inmediatamente 900.000 IDR», dijo Teddy en Tangerang el domingo.

Explicó que la asistencia se canalizará a través de los bancos Himbara y PT Pos Indonesia. El gobierno proporciona BLTS para mantener el poder adquisitivo de la gente.

¿Dónde, dijo, se ha implementado este programa BLTS?lanzamiento el viernes 16 de octubre por el Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartanto.

«El Ministro de Asuntos Sociales llamó directamente a los bancos Himbara y luego también a Correos, por lo que se puede confirmar que el lunes y en los días siguientes el dinero y el BLT se recibirán inmediatamente y, por supuesto, como lo esperaba el Presidente», dijo.

El secretario del Gabinete también dijo que la asistencia de tres meses fue el resultado de la eficiencia presupuestaria llevada a cabo por el gobierno del presidente Prabowo Subianto a principios de este año.

«Así que el total de 35,04 millones de familias beneficiarias vale más de 30 billones de rupias», dijo.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Sociales (Mensos), Saifullah Yusuf, explicó que el gobierno del presidente Prabowo está muy preocupado por las políticas para los pobres.

Sin embargo, el gobierno continúa aumentando la asistencia para los grupos más bajos como beneficiarios.

«El límite presupuestario para 2025 es de 71 billones de rupias por 20 millones de kpm. Pero en la era del presidente Prabowo se aumentó a más de 110 billones de rupias y es probablemente el mayor de la historia», dijo. (Hormiga)