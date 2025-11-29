Cuenta bloqueada, el ex director general de ASDP, Ira Puspadewi, movido por el dinero de su ex subordinado para comer

Jacarta – Ex Director Principal del PT ASDP Período de ferry de Indonesia 2017-2024, Ira Puspadewi admitió que fue rechazado por personas cercanas a él cuando estuvo involucrado en el presunto caso de corrupción del PT ASDP en 2019-2022. De hecho, muchas personas evitan cuando se les contacta para ayudar con esta causa.

Así lo transmitió Ira Puspadewi durante una acción de gracias por su absolución de este caso en la zona de Bekasi, Java Occidental, el sábado 29 de noviembre de 2025. Ira Puspadewi y dos de sus ex subordinados en ASDP recibieron rehabilitación del presidente Prabowo Subianto por el presunto caso de corrupción que lo atrapó.

«Cuando estábamos en una situación así, muchas personas evitaban incluso contactarnos. Naturalmente, porque tenían miedo. Pero la gente dice que, en realidad, los amigos están ahí cuando estamos en la peor situación», dijo Ira.

En su peor situación y viaje espiritual mientras estaba en prisión, Ira tuvo más confianza en la ayuda de Dios: cuando Él lo desee, definitivamente sucederá, incluida la provisión «repentina» de rehabilitación por parte del presidente Prabowo.

«La lección es que cuando Dios quiere, en un clic cambia… después de esto de repente el Presidente dio -a través de sus manos el don de Dios- también se revirtió en un tiempo que tampoco sé», dijo

También recibió otra ayuda cuando salió del centro de detención de KPK. Ira admitió que recibió ayuda de amigos para simplemente comer. La razón es que, hasta el día de hoy, todas sus cuentas personales, las de su marido y las de sus hijos, siguen congeladas por el Tribunal Supremo (MA).

«Pero ese mismo día solo tenía 1,2 millones de IDR en mi dinero. De repente, un amigo me los dio, un subordinado cuyo salario también sé cuánto me dio 5 millones. ‘Esto es para comida, para compras temporales'», dijo Ira.

Ira dijo que un amigo incluso le envió alimentos básicos para comer. «Hay quienes envían aceite, hay quienes envían fideos, hay quienes envían huevos. Resulta que ‘sin dinero todavía puedo comer’ Sin mi dinero», dijo Ira.

«Aunque no todo el mundo quiere estar cerca, todavía hay amigos que son lo suficientemente generosos como para ayudarnos», continuó.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto brindó rehabilitación al exdirector principal Ferry PT ASDP IndonesiaIra Puspadewi; el ex director comercial y de servicios de PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi; y el exdirector de Planificación y Desarrollo del PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono.