Cucun confirma el destino de los miembros inactivos de la RPD que esperan los resultados del tribunal del partido

Jacarta – El vicepresidente de la RPD de RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, explicó el estado y el destino de los miembros. miembro de la RPD quien actualmente se encuentra en estado inactivo todavía está esperando los resultados del ensayo Corte Fiesta cada.

Este proceso está enteramente dentro del ámbito interno del partido. políticoNo es la autoridad de la RPD.

«¿El tribunal del partido ya ha celebrado una audiencia? Porque todas las cartas del tribunal del partido nos fueron enviadas. Así que ya no es autoridad de la Cámara de Representantes», dijo Cucun a los periodistas en el Complejo Parlamentario de Senayan, Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Dijo que la Cámara de Representantes sólo podría tomar una decisión después de que el Tribunal del Partido emitiera los resultados del juicio oficial. Luego, estos resultados se convertirán en la base de las discusiones en el Consejo del Consejo Honorario (MKD).

«Si la RPD acepta los resultados del tribunal del partido, entonces acudirá al MKD. Si resulta que el tribunal del partido lo declara inocente, el MKD también verá el alcance», dijo.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes esperará el informe completo de cada tribunal del partido como material para una mayor consideración.

«Más adelante, el tribunal del partido proporcionará un resumen de los resultados de estos exámenes», dijo Cucun.

Hasta el momento admitió que no ha recibido oficio ni informe de ningún partido político sobre los resultados del juicio. Además, con respecto a los planes para el juicio del MKD, Cucun dijo que su partido no ha recibido información actualizada.

«Tal vez ya hay resultados en curso, ya sea que el juicio esté cerrado o en cada tribunal de parte. Debido a la referencia», dijo.