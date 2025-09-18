Cubs Clinch: el atractivo sueño de los playoffs de Wrigley de Cade Horton

Tal como están las cosas, y hay pocas razones para pensar que cambiarían mucho, el Cachorros Abrirá la postemporada de 2025 MLB contra los Padres de San Diego como el mejor equipo de comodines en la Liga Nacional, lo que significa que comenzarán en casa. Y podemos decir «voluntad» ahora porque los Cachorros, de hecho, estarán en los playoffs este año, ya que lograron su lugar con una victoria de 8-4 sobre los Piratas en Pittsburgh el miércoles por la tarde.

La victoria desencadenó un gigantesco suspiro de alivio en el vestuario de los Cachorros cuando terminó, y había muchos ojos inyectados en sangre tanto de pura emoción como por el aguijón del champán volador. Los Cachorros no han estado en los playoffs desde 2020, y no importa cómo se sienta acerca de las decisiones de Craig Counsell o cuántas publicaciones enojadas hiciste sobre Jed Hoyer después de la fecha límite de intercambio, llevaron a los Cachorros sobre la línea y entraron en la postemporada.

Y una de las claves de todo podría haber sido la selección de primera ronda de novato del equipo de hace tres años, el tipo que ingresó a la temporada como el prospecto número 2 en el sistema: derecho CAde Horton.

Cade Horton: ERA es 0.93 en la segunda mitad

Horton obtuvo la victoria el martes, su cuarta victoria consecutiva, con su récord a 11-4. Permitió una carrera ganada en 5.0 entradas en ese juego, dejando caer su efectividad a 2.66, una hazaña increíble teniendo en cuenta que tenía algunos episodios de inconsistencia desde el principio. Horton fue criado en mayo y tuvo una efectividad de 4.45 después de su inicio final antes del descanso de las estrellas.

Desde entonces, ha estado apagado. Horton, apoyado en su cuatro costosas no atento, tiene 8-1 en la segunda mitad de la temporada, con una efectividad de 0.93 y un látigo de 0.79. Ha permitido a los bateadores solo un promedio de .153 desde el descanso.

Lo que pone en un contexto interesante algo que Horton dijo después del factor decisivo, cuando se le preguntó qué está esperando: «Solo jugando en Wrigley. Como dijimos, nuestro objetivo es jugar en Wrigley en el primer juego, así que pueda hacerlo, sí, solo sigue ganando juegos de béisbol».

Cachorros protector del brazo novato

Entonces … ¿Cade Horton, Wrigley Field, Juego 1 de la ronda de comodines?

Se podría argumentar que, con las muchas lesiones en la rotación, especialmente para el supuesto as Justin SteeleLos Cachorros no celebrarían un factor decisivo de postemporada sin la actuación de Horton en la segunda mitad. Jameson Taillon resultó herido durante la temporada y Javier Assad Perdí el comienzo del año, así que sin la sorprendente contribución de Horton, la rotación habría estado en un gran problema.

Sin embargo, Horton está solo un par de semanas de su cumpleaños número 24 y los Cachorros están ansiosos por proteger su brazo más allá del 2025. No es necesario ser un fanático de los Cachorros muy antiguos para recordar a los gustos de Kerry Wood y Mark Prior y apreciar el deseo de Chicago de poner la salud de Horton primero.

Los Cachorros deben comenzar a Cade Horton en el Juego 1

Los Cachorros, recuerden, sacaron a Horton después de 5.0 entradas de un juego sin hits el 2 de septiembre, y durante esta carrera en la segunda mitad, se le ha permitido lanzar más de 80 lanzamientos solo cuatro veces en 11 aperturas. Ha lanzado 75 o menos lanzamientos siete veces. La prioridad es el desgaste.

Pero son los playoffs y tan bueno como el sota que ha sido, y a los 31 años, tiene experiencia detrás de él, sin que el lanzador de los Cachorros haya sido tan dominante como Horton. Incluso si está superado en cinco o seis entradas, probablemente serán cinco o seis entradas eléctricas.

«Es uno de los lanzadores más agresivos que he visto lanzar, y es muy divertido ver», dijo el relevista de los Cachorros Brad Keller. «Tiene cosas increíbles. Él es lo último, ‘Aquí está, golpéalo’, un poco de lanzador, ¿sabes? Y es muy divertido verlo».

Los Cachorros tienen un poco más de dos semanas para resolverlo. Sin embargo, es difícil imaginar que la lógica de comenzar a Horton en el primer partido cambiará mucho.