Cubr rangos de tendencia de cobertura silenciosa frente a dejar de fumar, ¿cuál es más peligroso para su carrera?

Yakarta, Viva – El mundo del trabajo continúa cambiando, no solo en la forma en que las personas trabajan, sino también en cómo se expresan. Los dos términos que se están discutiendo son muchos tranquilo Dejar de fumar y cubierta tranquila.

Ambos describen la forma de respuesta empleado sobre la presión de trabajo, pero tiene un significado muy diferente.

Tranquilo dejando Comenzó a ser popular desde Pandemi, cuando muchos empleados se sienten aburridos con las demandas excesivas de trabajo. Eligieron centrarse solo en las responsabilidades centrales, sin proporcionar esfuerzos adicionales que a menudo no se valoren.

Por el contrario, la cubierta tranquila surgió de un contexto social, es decir, cuando las personas sienten que deben ocultar su identidad para ser aceptada en el entorno laboral. La siguiente es una explicación de la diferencia entre dejar de fumar y la cobertura tranquila, como se resume de Forbes, el sábado 27 de septiembre de 2025.



Ilustración de dos máscaras, máscaras

1. Definición y esencia

Dejar de fumar es una condición cuando los empleados dejan de dar esfuerzos adicionales y solo hacer lo que es oficialmente su responsabilidad. Este fenómeno a menudo se considera una forma de protesta silenciosa contra las expectativas excesivas de trabajo.

La cobertura tranquila, por otro lado, es el esfuerzo de un empleado para cubrir parte de su identidad personal, como creencias, orientación sexual o estilo de vida, para no obtener estigma o discriminación en el ambiente de trabajo.

2. Motivos que empujan

La motivación detrás de dejar de fumar generalmente proviene del deseo de mantener el equilibrio de la vida, evitar el agotamiento y rechazar trabajos adicionales sin aprecio.

Mientras que la cubierta tranquila se desencadena más por el miedo y las preocupaciones sociales. Los empleados eligen «esconderse» para estar a salvo de los estereotipos negativos o el tratamiento discriminatorio.

3. Impacto en los empleados

Dejar de dejar de fumar a menudo hace que los empleados se sientan libres de sus trabajos. Las relaciones emocionales con la empresa se debilitaron, y la motivación disminuyó con el tiempo.

La cobertura tranquila puede causar una gran presión psicológica. Ocultar la identidad propia hace que los empleados se sientan incapaces de ser ellos mismos, lo que en última instancia aumenta el estrés y reduce la seguridad emocional.

4. Impacto en la empresa

Cuando muchos empleados dejan de fumar, la productividad de la empresa puede disminuir. La innovación se reduce porque los empleados solo trabajan de acuerdo con las reglas mínimas.

Si se produce una cobertura silenciosa ampliamente, las empresas pueden perder la diversidad de ideas y creatividad. Además, la cultura laboral que no es inclusiva puede dañar la imagen de la organización en el ojo público.

5. Soluciones que se pueden aplicar

Enfrentarse dejar de fumar requiere una estrategia de gestión justa, como dar aprecio, equilibrar cargas de trabajo y garantizar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Mientras tanto, para superar la cobertura silenciosa, las empresas necesitan construir un entorno laboral inclusivo, aumentar la conciencia sobre la diversidad y crear una sensación de seguridad para que los empleados no tengan miedo de ser ellos mismos.

Aunque a primera vista parece similar porque ambos son «secretos», dejar de fumar y la cubierta silenciosa tienen diferencias fundamentales. El primero está relacionado con la motivación laboral, mientras que el segundo se refiere a la identidad personal.

Al comprender esta diferencia, puede ser más sabio en la evaluación de la situación en el lugar de trabajo al tiempo que fomenta la creación de un entorno saludable y productivo.