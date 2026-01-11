





A medida que aumentan las incautaciones estadounidenses de petroleros vinculados a Venezuela, aumentan las preocupaciones en Cuba sobre si el gobierno y la economía de la isla sobrevivirán. Los expertos advierten que una interrupción repentina de los envíos de petróleo venezolano a Cuba podría provocar un malestar social generalizado y una migración masiva tras la sorprendente incursión militar estadounidense que resultó en la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Mucho antes del ataque del 3 de enero, severos apagones estaban marginando la vida en Cuba, donde la gente soportaba largas filas en gasolineras y supermercados en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas.

La falta de petróleo venezolano podría llevar a Cuba al borde del abismo, dicen los expertos. «Esto llevará una situación ya de por sí terrible a nuevos extremos», dijo Michael Galant, investigador senior y asociado de extensión del Centro de Investigación Económica y Política en WashingtonCORRIENTE CONTINUA. «Así es como se ve una economía en colapso». Galant dijo que cree que ese es el objetivo de la administración Trump: “causar un sufrimiento tan indiscriminado en la población civil como para instigar algún tipo de levantamiento, cambio de régimen”.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente