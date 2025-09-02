Cuba Gooding Jr., lidera el elenco de ‘por encima del descanso’

Ganador del Premio de la Academia Cuba Gooding Jr. lleva el elenco de «Por encima del descanso«, El debut como director de Chase Korzep, junto con Reggie Lee, Sidhartha Mallya y Gabriel Bateman.

La producción está actualmente en marcha en Pass-A Grille, cerca de San Petersburgo, Florida, con una filmación para envolver en Redondo Beach, California. El proyecto se describe como un thriller de tiburones alimentado por adrenalina y un drama emocional de mayoría de edad, que se encuentra en el contexto de una ciudad de surf empapada de sol bajo asedio. Su objetivo es proporcionar una mezcla de corazón, horror y heroísmo como una familia afligida, una comunidad fracturada y un depredador implacable choca justo debajo de la superficie.

Gooding Jr., quien ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por «Jerry Maguire», trae su dramática gravedad al thriller junto a Lee, conocido por sus papeles en «Tropic Thunder» y «Grimm». El elenco también presenta a Mallya («Mafia Wars», «Brahman Naman») y Bateman («Lights Out», «The Fabelmans»).

El conjunto también incluye a Aleksander Vayshelboym («Swing of Things»), Kira Reed y Aiden Merwarth, mientras presentan a los recién llegados Daphne Madison, Sailor Luna Bunch y Anna Belle Bayley.

Matt Shapira de Roaming Elephant Productions está produciendo el proyecto. Korzep dirigió anteriormente el galardonado Desert Epic Short «Undertheath» y los pantalones cortos de comedia «I’ll Take the Bill», «Max Thornwhip» y «The Star Crossed Lovers».

Los productores ejecutivos incluyen a Lance Graulich, Jeff Kleid, DJ Fresh, Dr. Greg Smith, Kent Purdy, Denisa Juhos, Roman Jankovic bajo el Brave One Banner, y Scott y Kimberly Bayley. Deborah George manejó el casting.

Las ventas internacionales están representadas por Jordan Dykstra de Film Bridge International.