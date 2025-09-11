Cuatro víctimas de inundación en Denpasar fueron encontradas muertas, todavía se buscan 6

DenpasarVIVA – Tim Sar El combinado encontró cuatro víctimas inundación En Denpasar, BaliEn un estado de muerte el segundo día de la búsqueda, jueves.

«Las cuatro víctimas encontradas eran mujeres, luego llevadas al Hospital Prof. Ngorah usando ambulancias de Al Mandiri, ambulancias BPBD y ambulancias de Namru para el proceso de identificación», dijo el jueves el jefe de la oficina de Bali Basarnas en Nyoman Sidakarya, en Denpasar.

Se sabe que la lluvia de alta intensidad que golpeó a Bali, especialmente Denpasar, Badung, Gianyar y Jembrana desde el martes 9 de septiembre, resultó en grandes inundaciones en varios puntos el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Casas afectadas por inundaciones en el área de Jalan Bukit Barisan, Denpasar, Bali

La inundación causada por el desbordamiento del río eliminó a varias víctimas, hasta el miércoles 10 de septiembre, la noche de Bali Basarnas informó que solo en Denpasar se había encontrado tres víctimas murieron en nombre de Nadira, Ni Wayan Lenyot y Dedek Rio Adi Saputra.

Mientras que seis personas todavía buscan los nombres de Ni Ketut Merta, hechos Sawitri, Tasnim, Farwa Husein, Amin Suwandi y Maimunah, por lo que se llevó a cabo la búsqueda del segundo día.

«Esta mañana desde las 06.00, el equipo SAR combinado continuó la búsqueda con un enfoque a lo largo del punto de partida, a saber, el río Tukad Badung al embalse de Tukad Badung», dijo.

A las 07.59 Wita, el equipo SAR combinado en el lugar recibió información de los pescadores de que había un descubrimiento de dos cuerpos en los pantanos del embalse de Muara Tukad Badung.

«El equipo se movió inmediatamente al lugar de descubrimiento, y cuando el equipo de SAR evacuó, uno de los cuerpos fue visto, no hace mucho, otro cuerpo fue encontrado alrededor de 09.40 Wita», dijo Sidakarya.

El jefe de Basarnas Bali no ha podido confirmar la identidad de la víctima encontrada hoy, pero uno de los cuerpos fue encontrado con una pequeña bolsa que contenía una tarjeta cooperativa de ahorro y préstamo en nombre de Nyoman Sari.

Mientras tanto, otros cuerpos no se encontraron como una indicación de identidad.

«Por su identidad estamos esperando los resultados del Hospital Prof. Ngorah, para evitar información confusa», dijo Sidakarya.

Además, el equipo SAR realizó un barrido a las 11.00 Wita usando cinco unidades locales de canoa de pescadores con un total de 10 personas.

«La dirección de la búsqueda lleva los pantanos a las aguas cerca de Benoa, a las 12:35 Wita, el equipo SAR combinado ha terminado de barrer con los resultados sigue siendo cero», dijo. (Hormiga)