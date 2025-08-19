Cuatro temas para la reunión de juegos de este año

Juego de juegos 2025 comienza con su evento de inauguración Splashy Opening Night Live el martes en Colonia, Alemania. Y si bien la presentación de Geoff Keighley seguramente será la parte más llamativa de la Convención Anual de la Industria de los Videojuego, como es la parte más transmitida en vivo de la semana y seguramente incluirán burlas para los juegos, incluidos «Call of Duty: Black Ops 7», «Resident Evil Requiem» y «Fantasma de Yōtei», que podrían estar a punto de tener una tarea entre los doores cerrados. sector.

Hay cuatro áreas clave que los desarrolladores y los ejecutivos de juegos deberían discutir esta semana, por Xsolla El presidente de las comunicaciones y la estrategia, Chris Hewish, comenzando con la economía de los juegos móviles y sus regulaciones. La reciente fallo de EE. UU. Y la aplicación de la UE de la Ley de Mercados Digitales (DMA) está permitiendo tiendas de aplicaciones alternativas y sistemas de pago externos.

«Sabemos que ir directamente al consumidor es mucho más beneficioso para los desarrolladores y los consumidores», dijo Hewish a Variedad. «Entonces, la capacidad ahora, a través de la decisión épica versus Apple sobre la anti-estante y algunas de las otras cosas, el fallo reciente sobre Google y Epic, la Ley de mercados digitales en Europa, informa a estas grandes plataformas que tienen que permitir que las aplicaciones puedan decir que sus usuarios sobre ofertas que están disponibles en sitios web y plataforma, todo esto puede llegar a una especie de convergir y crear una oportunidad para que los desarrolladores de juegos hagan lo que hace lo que ya está en las ofertas que están disponibles en los sitios web y la plataforma. Puede ir a un sitio web, puede obtener su suscripción en el sitio web. Desarrolladores creando sus propios talleres web y vinculando las aplicaciones y decirle a los jugadores, hey, aquí hay un centro donde puedes encontrar más sobre el pasatiempo que amas.

El siguiente es el tema de la IA generativa, pero esta vez no en una repetición de la misma conversación que los desarrolladores han tenido durante los últimos dos años.

«La IA sigue siendo una discusión, aunque diría que ha cambiado de la discusión de acogida y aplazada de titulares de» ¡Oh, ai! » Creo que lo que se discutirá en Gamescom es mucho más la aplicación práctica de la IA.

A medida que los despidos continúan en los editores grandes y pequeños, y los desarrolladores cuestionan el camino más estable en una industria incierta, Hewish dice que aparecerá el poder del estudio independiente: «Obviamente, habrá una discusión sobre los despidos y el empleo, y el mercado de juegos independientes. Siempre está allí, pero está más allá por estos despidos.

Y por último, pero no menos importante: monetización.

«Los modelos de negocios serán un gran punto de conversación. Eso está impulsado por una serie de factores, donde tienes estos juegos para siempre, estos gigantes de operaciones en vivo que están realmente arraigados. Y estamos viendo dificultades para los nuevos juegos que adoptan el modelo de operaciones en vivo para romper con una completa anfitriona de razones. Es difícil despegar a los jugadores. La descubrimiento es difícil, todo lo que creo que habrá una discusión en vivo en Live Ops en general. Decir que hay cierta fatiga entre los jugadores con OPS en vivo que está más orientado a los nuevos juegos de OPS en vivo que los juegos existentes.

Mirando hacia el futuro, Hewish ve modelos híbridos como el camino a seguir.

«Hemos tenido nuestra compra en la aplicación, modelo gratuito de juego, ¿cómo lo llevamos al siguiente nivel? Y ahora estás viendo muchos juegos que realmente están tratando de ver las diferentes cohortes de jugadores que tienen y creando monetización híbrida que atrae a diferentes tipos de jugadores. Y el ejemplo simple de esto, lo que ha existido por un tiempo, ¿tienes la compra en la aplicación para tus núcleos, tus ballenas ballenas y entonces tienes? Eso es un poco evolucionado para que ver las suscripciones de la cita, que es una categoría para las cosas como los pases de batalla y los pases de temporada.