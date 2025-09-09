Cuatro policías en la estación de policía de Manggarai fueron nombrados sospechosos

NTT, Viva – Cuatro miembros de la estación de policía regional de Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT), fueron nombrados oficialmente como sospechosos en el supuesto caso de persecución severa contra Claudio Aprilianus Sot (23) o familiarmente llamado ODI. Además, dos empleados diarios independientes (PHL) en el entorno policial regional de Manggarai también fueron arrastrados a este caso.

El evento que hizo que ODI tuvo que someterse a un tratamiento médico ocurrió el domingo por la mañana, 7 de septiembre de 2025, en el área de la Policía Regional de Manggarai. La identidad de los cuatro policías que eran sospechosos con las iniciales AES, MN, B y MK, mientras que los dos civiles involucrados fueron PAC y FM.

Cladius, víctima de abusadores de la policía, fue tratada en el Hospital Ruteng, Manggarai, NTT

El jefe adjunto de la policía de Manggarai, el comisionado Mei Charles Sitepu, en una conferencia de prensa el lunes por la noche (8/9/2025), enfatizó que el manejo de este caso se llevó a cabo de acuerdo con las regulaciones aplicables.

«Con respecto a este caso, hemos manejado procedimientos basados ​​en los informes policiales realizados por las familias de las víctimas. Esto fue seguido por una investigación y examen de varios testigos por parte de colegas de investigación penal. Después del caso, este caso es factible para ser aumentado a la etapa de investigación», explicó Kompol Mei Sitepu en una declaración oficial el martes (9/9/2025).

Agregó que los seis sospechosos han sido detenidos para someterse a más procedimientos legales.

«Inmediatamente poseemos a los seis sospechosos después del título del caso y planteamos este caso a la etapa de investigación», dijo.

Según la presentación policial, el incidente comenzó cuando uno de los sospechosos se topó con la víctima y tres de sus amigos frente al Tribunal de Distrito de Ruteng. En ese momento, la víctima y su colega estaban a punto de comprar comida instantánea.

«La víctima junto con tres de sus colegas querían comprar fideos pop, luego se topó con uno de los sospechosos. De repente, de alguna manera, había una conmoción allí», dijo el comisionado Mei Charles Sitepu.

En esta situación, otro sospechoso con las iniciales AJ vino en una patrulla. A petición de su colega, AJ llevó a la víctima a la sala Spkt de la policía de Manggarai en los terrenos de la seguridad.

Sin embargo, en esa sala, la víctima fue presuntamente perseguida por seis sospechosos, incluidos dos empleados civiles que trabajaron en la estación de policía.

«Estos seis sospechosos persiguieron a las víctimas en la sala de Spkt como la escena del crimen», agregó Mei Charles.

La policía aseguró que los sospechosos fueran acusados ​​bajo los artículos en capas, a saber, el artículo 170 del Código Penal sobre las palizas, el artículo 351 del Código Penal sobre la persecución y el artículo 55 del Código Penal sobre participar en la comisión de un delito penal. La amenaza de una sentencia máxima llega a nueve años de prisión.

«Con respecto a los miembros (POLRI), el mecanismo será diferente, es decir, el Tribunal General se determina primero, luego, después de eso, se juzga el Código de Ética o Disciplina», explicó. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)