Cuatro personas se convirtieron en presuntos ataques contra Mako Brimob Cikeas

Bogor, Viva – En medio de una manifestación que condujo al caos en varias regiones desde el jueves, viernes, hasta el sábado (28-30/8/2025), la Policía Regional de Bogor nombró a cuatro personas como sospechosos en la sede del Comando Cikeas Cikeas (Mako). Esta determinación se llevó a cabo después de que la policía había asegurado previamente 17 presuntos perpetradores en operaciones de seguridad en Bogor Regency el sábado (30/03/2025) por la noche.

Leer también: Los precios del combustible de Pertamina cayeron a partir del 1 de septiembre de 2025, ver la lista completa



El jefe de policía de Bogor, AKBP, Wikha Ardilestanto, explicó que los cuatro sospechosos tienen un papel importante en el plan de ataque que circula a través de panfletos provocativos en las redes sociales desde el mediodía hasta la noche.



Metro Jaya Jefe de Policía General de Policía de Policía Cararioto al cumplir con la masa de manifestaciones Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Leer también: Hoy, el ex Ministro de Religión Yaqut fue llamado por el KPK sobre la supuesta corrupción de la cuota de Hajj 2024



«El sospechoso M actuó como un provocador, además de llevar un arma afilada. La evidencia digital y la evidencia aguda fortalecen su papel en este caso», dijo Wikha en una conferencia de prensa en la policía de Mako Bogor, Cibinong, domingo (31/31/2025) por la noche.

El primer sospechoso con la M inicial, un residente de South Tangerang, interpretó a un provocador y fue encontrado con dos armas afiladas. Desde su teléfono celular, la policía encontró un folleto digital que contenía una invitación para atacar la sede de Cikeas Brimob.

Leer también: Programe SIM alrededor de Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el lunes 1 de septiembre de 2025



Se sabe que el segundo sospechoso, nosotros de Bogor, prepara carteles de incitación que se publicarán alrededor de la ubicación de Brimob para atraer a las masas. El póster fue asegurado por la policía como evidencia de presunta incitación.

Además, el RP, que también era de Bogor, fue arrestado después de llevar una botella de combustible Pertamax preparado para el incendio provocado. La policía lo atrapó con el artículo sobre el juicio de incendio provocado.

En cuanto a BS, se demostró que el cuarto sospechoso había extendido mensajes provocativos en el grupo WhatsApp que contiene una invitación para atacar y matar a las autoridades. También es conocido por difundir folletos digitales a varias partes.

Los cuatro sospechosos fueron acusados ​​de una variedad de artículos, que van desde la ley ITE, el artículo en el Código Penal, hasta la ley de emergencia relacionada con la propiedad de armas afiladas. La amenaza de un castigo variable, que oscila entre seis y 12 años de prisión.

Mientras tanto, otras 13 personas que también estaban aseguradas todavía estaban experimentando exámenes intensivos. La policía dijo que fueron arrestados en un pequeño grupo, ambos había tres y cuatro de ellos.

«El proceso de inspección aún se está ejecutando. Queremos mapear la red de provocación para que sea más clara, porque no provienen de un solo grupo», dijo el jefe de policía.

Agregó que el examen también fue apoyado directamente por el equipo de la Dirección de Delitos Generales de la Policía de Investigación Penal que bajó para ayudar a la Policía de Bogor en la profundización del caso. (ENTRE)