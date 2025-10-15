Cuatro personas murieron como consecuencia de un incendio en Pedamangan, en el norte de Yakarta, entre ellas una mujer embarazada y dos niños.

Jacarta – Cuatro víctimas murieron como resultado fuego tres edificios de dos pisos en Jalan pademangan Raya, distrito de Pademangan, Norte de Yakarta compuesto por una mujer hamiluna mujer horneando y dos niño.

«Para las víctimas que murieron, una mujer con las iniciales SN (55), una mujer embarazada SM (20) y dos niños AS (11) y UD (2)», dijo el miércoles el jefe de la Unidad de Policía del Servicio Civil del Distrito de Pademangan (Satpol PP), Asromadian AB en Yakarta.

Dijo que tres edificios de dos pisos con una superficie de 45 metros cuadrados (m2) estaban en llamas.

Según el testimonio de los testigos, el dueño de la casa estaba quemando cobre y el fuego afectó la estereoespuma del costado de la casa.

El fuego se propagó rápidamente debido al viento y el fuego se extendió a la casa de al lado. «Los vecinos que lo vieron avisaron al parque de bomberos más cercano para pedir ayuda», dijo.

La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de DKI Yakarta reveló que cuatro personas murieron como resultado de un incendio que destruyó una casa de dos pisos en Jalan Pademangan Raya, distrito de Pademangan, en el norte de Yakarta, el miércoles por la mañana.

«Cuatro personas murieron en este incendio», dijo el jefe del Centro de Información y Datos BPBD de DKI Jakarta (Kapusdatin), Mohamad Yohan, en Yakarta.

Dijo que el incendio ocurrió a las 03.55 WIB y los objetos afectados fueron tres casas residenciales de dos pisos ocupadas por tres familias con nueve personas. (Hormiga)