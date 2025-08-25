Cuatro periodistas asesinados en huelgas israelíes en el hospital de Gaza

Cuatro periodistas que trabajan para medios internacionales de prensa, incluidos los Prensa asociadaReuters, y Al Jazeera, fueron asesinados el lunes por una huelga israelí en el Hospital Nasser en la Franja del Sur de Gaza.

Los profesionales de la prensa muertos, todos palestinos, han sido identificados como Hussam al-Masri, un camarógrafo que trabaja para Reuters; Mohammed Salama, un fotoperiodista con Al Jazeera; y Mariam Abu Daqqa, una periodista independiente que trabaja con varios medios de comunicación, incluidos Associated Press. El cuarto aún no ha sido identificado.

Las muertes fueron anunciadas por el Ministerio de Salud de Gaza en un comunicado y confirmadas por múltiples medios de comunicación, incluidos AP, Reuters, Al Jazeera y la BBC.

Funcionarios de salud de Gaza dijeron que había habido dos ataques. El primero atacó el cuarto piso del Hospital Nasser, seguido de una segunda huelga en el mismo lugar que los primeros en responder se apresuraron a recuperar a los heridos y muertos. Los periodistas habían llegado después de la primera huelga muy cerca para presenciar e informar lo que había sucedido.

«Estamos devastados al enterarse de la muerte del contratista de Reuters, Hussam al-Masri, y lesiones a otro de nuestros contratistas, Hatem Khaled, en huelgas en el Hospital Nasser en Gaza hoy», dijo Reuters en un comunicado.

«Enviamos nuestras más profundas condolencias y pensamientos a la familia y seres queridos de Hussam. Buscamos con urgencia más información y hemos pedido a las autoridades en Gaza e Israel que nos ayuden a obtener asistencia médica urgente para Hatem. Daremos una actualización cuando tengamos más información», agregó.

«Este es uno de los ataques israelíes más mortales contra periodistas que trabajan para los medios internacionales desde que comenzó la Guerra de Gaza», dijo en un comunicado la Asociación de Prensa Extranjera que representa a periodistas que trabajan para organizaciones internacionales de noticias que informan desde Israel, Cisjordania y Strip de Gaza, en un comunicado.

«Exigimos una explicación inmediata de las Fuerzas de Defensa de Israel y la Oficina del Primer Ministro israelí. Hacemos un llamado a Israel de una vez por todas para detener su práctica aborrecible de apuntar a periodistas», agregó.

Según la Federación Internacional de Periodistas, al menos al menos 212 periodistas palestinos y trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados hasta la fecha en la Guerra de Israel-Hamas.

Una declaración de las Fuerzas de Defensa Israelí dijo que el jefe del personal general ha recibido instrucciones de realizar una investigación inicial, informó Reuters.

«La FDI lamenta cualquier daño a las personas no involucradas y no se dirige a los periodistas como tales», dijo en un comunicado. «La FDI actúa para mitigar el daño a las personas no involucradas tanto como sea posible mientras mantiene la seguridad de las tropas de las FDI», agregó.