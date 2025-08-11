Cuatro niños, dos adultos matados cuando el fuego se rasga por la casa en Maryland







Un fuego atravesó una casa en Condado de Charles En Maryland el domingo, matando a cuatro hijos y dos adultos, dijeron las autoridades.

Una persona logró escapar del incendio informó alrededor de las 8.40 am en la casa de Waldorf, a unos 88 kilómetros al sur de Baltimore, informó WTOP-TV.

Se necesitaron alrededor de 70 bomberos más de una hora para controlar las llamas. Uno bombero fue hospitalizado y otro primer respondedor fue tratado en la escena por lesiones no especificadas.

La causa del incendio estaba bajo investigación. El mariscal de bomberos del estado del Maestro Oliver Alkire dijo que el incendio se originó en el lado derecho de la casa dentro de un porche cerrado.

Las edades y los nombres de las víctimas no fueron liberadas hasta el domingo por la noche. Alkire dijo que los funcionarios no sabían de inmediato si la residencia había trabajado alarma de humo.

