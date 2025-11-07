Cuatro niños de la Armada de Indonesia son víctimas de la explosión de 72 escuelas secundarias

Jacarta – Viceministra coordinadora de Asuntos Políticos y de Seguridad (Wamenko Polkam), Luis Paulus dijo que cuatro hijos de soldados de la Armada de Indonesia (AL) se convirtieron víctima explosión De AME 72 Kelapa Gading, norte de Yakarta.

Así lo transmitió Lodewijk durante la inspección del lugar de la explosión el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde. Aun así, no ha desvelado los detalles de las identidades de los cuatro niños.

«Incluidos cuatro hijos e hijas de TNI-AL (convertirse en una víctima)», dijo Lodewijk a los periodistas.

Lodewijk F Paulus también habló sobre objetos como armas de fuego encontradas en el lugar de la explosión en SMA 72 Kelapa Gading, en el norte de Yakarta.

Esa arma, dijo Lodewijk, no era un arma real. Pero sólo un arma de juguete.

«Había una foto de que (el arma) resultó ser un arma de juguete. Un arma de juguete, no un arma real. Después de comprobarlo, era un arma de juguete», dijo Lodewijk.

Anteriormente se informó que se produjo una explosión en SMA 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta el viernes 7 de noviembre de 2025 alrededor de las 12.09 WIB.

Citando un informe de tvOnenews, se encontró un arma de fuego de cañón largo con las palabras «bienvenido al infierno» escritas en ella.

La explosión, que se dijo que provino del sistema de sonido de la mezquita, causó nueve heridos.

Según el testimonio del testigo, profesor de matemáticas de SMAN 72 Yakarta, Budi Laksono, el incidente ocurrió durante la oración del viernes a la que asistieron estudiantes y profesores en el salón de la escuela.

Mientras se pronunciaba el sermón, dijo Budi, de repente se escuchó una fuerte explosión desde el fondo del salón. La explosión provocó pánico y generó una espesa humareda en el lugar.

Como resultado de este incidente, las actividades de enseñanza y aprendizaje en la escuela se detuvieron temporalmente.

La policía y el equipo de desactivación de bombas (Jihandak) de la Armada de Indonesia y la Policía Metro Jaya esterilizaron inmediatamente el área e instalaron una línea policial alrededor de la mezquita. Todas las actividades alrededor del lugar se han detenido temporalmente con fines de investigación.

Ahora los nueve heridos fueron trasladados inmediatamente al hospital más cercano para recibir tratamiento médico. La mayoría de las víctimas sufrieron heridas leves debido a los cristales rotos y la presión sonora de la explosión.

Anteriormente, el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, confirmó que hubo una explosión en SMAN 72 Yakarta.