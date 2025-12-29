Cuatro muertos y decenas de heridos en Siria durante enfrentamientos entre alauitas y manifestantes







Los enfrentamientos estallaron el Siria`s entre manifestantes de la minoría religiosa alauita y contramanifestantes el domingo, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a decenas más, dijeron funcionarios de salud.

Los enfrentamientos se produjeron dos días después de que un atentado con bomba en una mezquita alauita en la ciudad de Homs matara a ocho personas e hiriera a otras 18 durante las oraciones. Miles de manifestantes se reunieron en las ciudades costeras de Latakia y Tartous, y en otros lugares.

Las autoridades han dicho que las investigaciones preliminares indican que se colocaron artefactos explosivos dentro de la mezquita de Homs, pero las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso del atentado del viernes. El sábado se celebraron los funerales de los muertos.

Un grupo poco conocido que se hace llamar Saraya Ansar al-Sunna se atribuyó la responsabilidad del ataque en un comunicado publicado en su canal Telegram, en el que indicaba que el ataque tenía como objetivo a miembros de la secta alauita, una rama del Islam chiita a quienes los islamistas de línea dura consideran apóstatas.

Las manifestaciones del domingo fueron convocadas por Ghazal Ghazal, un jeque alauita que vive fuera de Siria y que encabeza un grupo llamado Consejo Islámico Supremo Alauita en Siria y la Diáspora.

Un fotógrafo de Associated Press en Latakia vio a contramanifestantes progubernamentales arrojar piedras a los manifestantes alauitas, mientras un grupo de manifestantes Golpearon a un contramanifestante que cruzó a su lado. Las fuerzas de seguridad intentaron disolver a los dos bandos y dispararon al aire en un intento de dispersarlos.

La televisión estatal siria informó que dos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en la zona de Tartous después de que alguien arrojara una granada de mano a una comisaría de policía y que coches pertenecientes a las fuerzas de seguridad fueran incendiados en Latakia.

Más tarde, la agencia de noticias estatal SANA informó que un miembro de las fuerzas de seguridad fue asesinado a tiros.

El fotógrafo de AP en Latakia vio los cuerpos de cuatro personas muertas en los enfrentamientos en hospitales locales. Tres de ellos tenían heridas en la cabeza que parecían compatibles con haber sido alcanzados por piedras, mientras que uno tenía una herida de bala en el pecho.

La agencia de noticias estatal SANA dijo que 60 personas resultaron heridas por «puñaladas, golpes de piedra y disparos contra personal de seguridad y civiles».

El país ha experimentado varias oleadas de enfrentamientos sectarios desde la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde relámpago en diciembre de 2024 que puso fin a casi 14 años de guerra civil. Assad, un alauita, huyó del país para Rusia.

En marzo, una emboscada llevada a cabo por partidarios de Assad contra las fuerzas de seguridad desencadenó días de violencia que dejaron cientos de muertos, la mayoría de ellos alauitas. Desde entonces, aunque la situación se ha calmado, los alauitas han sido objeto esporádicamente de ataques sectarios. También se han quejado de discriminación contra ellos en el empleo público desde la caída de Assad y de jóvenes alauitas detenidos sin cargos.

Durante el reinado de la dinastía Assad, los alauitas estaban sobrerrepresentados en puestos gubernamentales y en el ejército y las fuerzas de seguridad.

Los funcionarios del gobierno condenaron el ataque del viernes y prometieron responsabilizar a los perpetradores, pero aún no han anunciado nada. arrestos.

«Salimos a protestar por los incidentes de asesinatos, marginación, arrestos y detenciones y por los empleados que fueron despedidos», dijo Hussein Abbas, un ingeniero que se unió a la protesta alauita.

El contramanifestante Mohammed Ismail de Latakia culpó a los saboteadores que se beneficiaron del antiguo sistema de Assad de sembrar discordia.

«Pedimos una Siria y un pueblo, y ellos no quieren eso», afirmó. «Quieren devolvernos al caos para poder beneficiarse».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente