Cuatro muertos en seis incidentes de tiro separados en Karachi







Casi cuatro personas fueron asesinadas en seis incidentes de disparo durante una pausa de tres horas a través de Karachi El sábado, Ary News informó.

Un comerciante fue asesinado a tiros por resistirse a un robo en el vecindario de Karachi en la ciudad de Orangi, mientras que un ladrón también fue asesinado en el incidente. Los ladrones habían cometido robo en una tienda de GLP en los límites de la estación de policía del mercado de Iqbal.

El comerciante, en resistencia al robo, arrebató un brazo de un ladrón y le abrió fuego mientras el ladrón llamado Rahim sucumbió a las heridas más tarde, mientras su cómplice se escapó del lugar, dijo la policía, según las noticias de Ary.

El ladrón asesinado también había sido arrestado muchas veces en muchos casos, incluidos asesinatos y robos, declaró la policía.

Por otro lado, un hombre era tirado muerto En cercanías de la colonia Sherpao, Landhi, dijo la policía. El fallecido cabalgaba en una motocicleta, mientras que dos asaltantes no identificados lo persiguieron y lo mataron a tiros, mientras recibió tres balas en su cabeza, dijo la policía, informó Ary News.

La investigación está en marcha, mientras que el incidente parece ser un asesinato objetivo, dijo la policía.

Del mismo modo, un extorsionista fue asesinado en un encuentro con la policía en el área de Bakra Piri en Malir, según el Superintendente de Policía Senior (SSP), Unidad de Investigación Especializada (SIU), según Ary News.

El extorsionista había rociado balas en una tienda de constructor hace unos días, informó el SSP.

El acusado Ghulam Qadir fue atendido de un grupo de la red de la guerra de pandillas de la red Samad Kathiwari en Karachi, SSP, dijo SIU. La policía ha recuperado el teléfono móvil utilizado en extorsión y armas, dijo el SSP.

Mientras tanto, un personal policial sufrió heridas debido al despido de ladrones en el área de la ciudad de New Karachi, dijo la policía.

La policía ha detenido a un acusado en una condición herida después de un encuentro en la localidad de Ferozabad en Karachi.

Además, los ciudadanos entregaron un presunto ladrón a la policía después de someterlo a la tortura en el norte de Nazimabad.

En otro incidente, una niña de tres años se ahogó en un cubo de agua en el área del área de FB 14.

La policía dijo que se está realizando una investigación para determinar que si la muerte es un accidente o asesinato.

Temprano en el día, una mujer fue asesinada por una bala callejera en el Centro Médico de Postgrado Jinnah (JPMC) en Karachi el sábado, dijo la policía.

Un transeúnte llamado Abdul Razzaq, un trabajador en su camino a un puesto de té cercano, también fue herido por los disparos. Los sospechosos huyeron de la escena, y la policía los está buscando activamente, informó Ary News.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente