





Cuatro muertos y alrededor de 30 personas resultaron heridos en intensos enfrentamientos entre los manifestantes y el personal de seguridad durante el apagón del cuerpo del ápice de Leh (laboratorio) en la ciudad de Leh de Latakh El miércoles, dijeron funcionarios, informaron el PTI.

Según el PTI, la policía tuvo que recurrir a los disparos para controlar la situación después de los manifestantes, que han lanzado una agitación por la condición de estado de Ladakh y la extensión del sexto horario, se entregaron a una violencia generalizada, atacando una oficina de BJP y varios vehículos, dijeron.

Los manifestantes afirmaron que las cuatro personas fueron asesinadas en el despido policial.

El ala juvenil del cuerpo del ápice de Ladakh (laboratorio) pidió la protesta después de que dos de las 15 personas, que estaban en una huelga de hambre de 35 días desde el 10 de septiembre en apoyo de la demanda de estadidad y extensión del sexto horario, fueron trasladados a un hospital después de que su condición se deterioró el martes por la noche.

A medida que los enfrentamientos se intensificaron, Wanchuk también emitió un mensaje de video en su Handle X que atrae a los jóvenes para que permanezca pacífico y detenga la violencia.

«Lo que sucedió hoy es muy triste. Se dice que 3-4 jóvenes han sido asesinados», dijo el activista climático Lo siento Sobre la violencia en Leh.

Wangchuk canceló el miércoles su huelga de hambre de 15 días.

Mientras tanto, las autoridades promulgaron órdenes prohibitorias bajo la Sección 163 de Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) en el distrito de Leh de Ladakh, que prohíbe la asamblea de cinco o más personas después de la estadidad exigente de protesta por Ladakh y la extensión del sexto calendario.

El movimiento liderado por el cuerpo de Leh Apex se volvió violento, prendiendo fuego a la oficina de BJP y varios vehículos por cientos de personas que salieron a las calles. Las llamas y las nubes de humo oscuro se podían ver desde lejos en medio de un cierre completo en la capital de Ladakh.

El magistrado del distrito de Leh, Romil Singh, Donk, emitió la orden y dijo: «Como no se puede dar un aviso individualmente, esta orden se pasa por parte. Cualquier violación de esta orden invitará a acciones punitivas bajo la Sección 223 de BNS», según el PTI.

Bajo la sección 163 del BNSS, dijo, ninguna procesión, rally o marzo se llevará a cabo sin la aprobación previa por escrito de la autoridad competente.

«Nadie usará un altavoz montado en un vehículo u otro altavoz sin la aprobación previa de la autoridad competente. Nadie hará ninguna declaración que tenga el potencial de perturbar la tranquilidad pública y que pueda conducir a problemas de ley y orden en el distrito», dijo Donk, agregando una asamblea de cinco o más personas que permanecerán prohibidas dentro de la Jurisdicción de todo el distrito, según el PTI.

Citando razones para la implementación de la orden, el magistrado del distrito dijo que se ha dado cuenta de que hay una aprensión de las perturbaciones para la paz pública y la tranquilidad, el peligro para la vida humana y la posibilidad de problemas de leyes y orden.

«Estoy satisfecho de que la prevención inmediata y las medidas correctivas son necesarias para mantener el orden público y la tranquilidad», dijo, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





