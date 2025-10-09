Cuatro ministerios y Danantara firman SKB para acelerar el desarrollo físico de los Kopdes rojos y blancos

Jacarta – Gobierno junto con la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) Danantara dando seguimiento a la Instrucción Presidencial Número 9 de 2025, que apunta a la formación de Cooperativa Aldea/Pabellón rojo y blanco en más de 80.000 aldeas y subdistritos de toda Indonesia.

Esto se logró acordando y firmando una carta de decisión conjunta (SKB). Como parte de los esfuerzos para acelerar el desarrollo físico y operativo de los puntos de venta y almacenes de la Cooperativa del Subdistrito/Aldea Roja y Blanca.

La firma de la decisión conjunta se llevó a cabo entre Ministerio Cooperativas (Kemenkop), Ministerio del Interior, Ministro de Aldeas y Desarrollo de Regiones Desfavorecidas, Ministerio de Finanzas y Danantara en la Oficina de Kemenkop, Yakarta, jueves 9 de octubre de 2025.

El ministro de Cooperativas, Ferry Juliantono, dijo que la construcción física de la cooperativa comenzará este mes. El Grupo de Trabajo para la Aceleración de la Formación de los Kopdes Rojo y Blanco, junto con varias instituciones de apoyo, irá directamente a las aldeas y subdistritos para garantizar una implementación sin problemas.



Lanzamiento de Kopdes Merah Putih.

Los ministerios e instituciones que aceptaron el SKB expresaron su pleno compromiso de apoyar el desarrollo físico de las cooperativas. Incluyendo edificios, establecimientos comerciales, almacenes, así como otras instalaciones operativas y de transporte.

«Después de su formación y construcción, la puesta en funcionamiento de la cooperativa comenzará inmediatamente», dijo Ferry.

En la misma ocasión, el Ministro de las Aldeas y del PDT, Yandri Susanto, afirmó que la construcción física y operativa de puntos de venta y almacenes se llevará a cabo en unas 80 mil Cooperativas de Aldeas/Subdistritos Rojos y Blancos.

Con 75.295 aldeas divididas en cuatro categorías, a saber, independientes, avanzadas, en desarrollo y subdesarrolladas, se espera que este programa pueda fomentar la igualdad económica y erradicar la pobreza.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, Yandri dijo que actualmente solo se limita a un decreto conjunto, y en el futuro se emitirán regulaciones superiores como base legal para regular en detalle, incluido el financiamiento y otros aspectos.

«Invitamos a todos los jefes de aldea, administradores de cooperativas y líderes comunitarios a acoger este programa con un espíritu de cooperación mutua. Se trata de un programa estratégico nacional que debemos lograr juntos», afirmó Yandri.

Según la Instrucción Presidencial número 9 de 2025, los fondos para acelerar la formación de 80 mil kopdes corren a cargo de la APBN, la APBD, la APBDes y otras fuentes legales y no vinculantes de conformidad con las disposiciones legales.