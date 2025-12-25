Cuatro miembros de una familia encontrados muertos en Nanded, Maharashtra, se inicia una investigación







Según informes, cuatro miembros de una familia fueron encontrados muertos el jueves por la mañana en el distrito de Nanded de Maharastraen un incidente que la policía sospecha que puede involucrar un suicidio en masa, dijeron las autoridades, informó el PTI.

Los fallecidos han sido identificados como un agricultor de 51 años, su esposa de 45 años y sus hijos de 25 y 23 años.

Según la policía, los cuerpos del hombre y su esposa fueron descubiertos alrededor de las 8 de la mañana dentro de su residencia en una aldea de Mudkhed tehsil en Nanded. Fueron encontrados muertos dentro de su casa, según el PTI.

Hijos encontrados cerca de las vías del tren

Según la policía, los cuerpos de los dos hijos de la pareja fueron encontrados más tarde en una estación de ferrocarril cercana.

La policía dijo que la muerte de los dos jóvenes ocurrió varias horas antes durante la noche.

La policía espera informes forenses y post mortem

El inspector Dattatray Manthale dijo que se llamó a un equipo del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) para recolectar pruebas de la escena, según el PTI.

«Si bien las circunstancias sugieren un acto coordinado, la causa exacta y la secuencia de los acontecimientos sólo se conocerán después de una investigación forense detallada y un examen post mortem», dijo.

Causa aún por establecer

La policía dijo que la familia pertenecía a la pequeña escala. comunidad agrícolapero aún no se ha establecido si dificultades financieras, problemas internos u otros factores provocaron el incidente, informó la agencia de noticias.

Los vecinos describieron a la familia como trabajadora y señalaron que habían enfrentado desafíos continuos asociados con las pequeñas propiedades y la incertidumbre agrícola.

Investigación en curso

Se realizaron exámenes post mortem en un hospital estatal y se conservaron muestras de vísceras para análisis químicos, dijeron las autoridades.

Como los cuatro miembros de la familia han fallecido, la policía está tomando declaraciones de familiares y vecinos para reconstruir la secuencia de los hechos.

El policía Dijo que también está comprobando si quedó alguna nota o mensaje.

Caso registrado

La denuncia en el caso fue presentada por el sobrino del granjero fallecido, dijo la policía, y agregó que sus últimos ritos se llevaron a cabo en la aldea siguiendo los procedimientos post-mortem.

Los funcionarios dijeron que se esperan los informes post-mortem finales y se espera que aporten mayor claridad.

¿Necesitar ayuda? A continuación se muestran líneas de ayuda para la prevención del suicidio.

samaritanos Bombay (Lunes a Viernes de 10 am a 4 pm): 84229-84527

ONG de conexión (De 10 a 20 h): 9922004305/9922001122

Snehi (De 10 a 22 horas): 9376804102

1 Vida: 7893078930

Asra: 9820466726

(con entradas PTI)





