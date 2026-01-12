Cuatro meses de conflicto, los residentes de Mimika terminan pacíficamente mediante rituales tradicionales

mimicaVIVA – Dos grupos de residentes involucrados en conflictos durante casi cuatro meses en el distrito de Kwamki Narama, Mimika Regency, Papúa Central, finalmente acordaron hacer las paces. El acuerdo de paz estuvo marcado por la implementación del tradicional ritual de la flecha rota y la firma de una carta de acuerdo de paz que se llevó a cabo el lunes (1/12/2026).

La procesión de las flechas rotas comenzó con la resolución tradicional del conflicto por parte de dos grupos que habían estado en guerra, a saber, el Grupo Dang y el Grupo Newegalen. Este ritual tradicional es un símbolo del fin del prolongado conflicto que había provocado malestar entre la población de la zona.

El ritual de paz está marcado por flechas de cerdo realizadas por cada parte en medio de una zona que anteriormente era zona de conflicto entre los dos bandos. Se cree que esta tradicional procesión es una forma de compromiso conjunto para poner fin a las hostilidades y restablecer las relaciones entre los residentes.



El regente Mimika Johannes Rettob presenció junto con Forkopimda la procesión por la paz de los residentes

La procesión de resolución pacífica del conflicto fue presenciada directamente por el regente de Mimika Johannes Rettob, el regente adjunto de Mimika Emanuel Kemong, el regente adjunto de Puncak Naftali Akawal, el secretario regional interino de la regencia de Puncak Nenu Tabuni, el jefe de policía de Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, el teniente coronel Dandim 1710 Mimika Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, así como miembros del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de Mimika (Forkopimda).

El regente Mimika, Johannes Rettob, dijo que con la implementación de la tradicional procesión de flechas rotas se declaró terminado el conflicto en el distrito de Kwamki Narama.

«Con esta flecha rota, no habrá más guerra en Kwamki Narama, Mimika y toda la tierra de Papúa», afirmó John Rettob.

También expresó su gratitud a todas las partes que han participado en los esfuerzos de resolución del conflicto, incluidas la familia Dang y la familia Newegalen, que se han comprometido juntas para lograr la paz.

El Regente de Mimika también apreció el papel de los oficiales del TNI y la Policía Nacional que han brindado seguridad en el distrito de Kwamki Narama desde que comenzó el conflicto y han apoyado plenamente el proceso de paz entre los dos bandos en conflicto.

Johannes Rettob avisó a toda la comunidad de Kwamki Narama que cualquier problema que surja en la comunidad puede resolverse de manera amistosa y pacífica.

«No puede haber más guerras tribales, todos los problemas y las guerras tribales deben resolverse pacífica y sinceramente», afirmó.