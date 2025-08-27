Cuatro maoístas mataron en un encuentro con la policía de Gadchiroli en la frontera de Chhattisgarh







Cuatro maoístas fueron asesinados en un encuentro feroz con fuerzas de seguridad en los densos bosques cerca de la frontera de Chhattisgarh, la Policía de Gadchiroli dijo el miércoles.

El encuentro tuvo lugar en la frontera de Gadchiroli-Narayanpur, dijo la policía.

Según los funcionarios, actuando sobre inteligencia creíble, se lanzó una operación conjunta que involucra 19 unidades C-60 de la Policía de Maharashtra y dos equipos de acción rápida (QAT) de la Fuerza de Policía de Reserva Central (CRPF) bajo la guía del Superintendente de Policía (Operaciones) adicional M. Ramesh.

La operación dirigió a los miembros de Gatta Dalam, Compañía No. 10 y otras formaciones maoístas que se cree que se esconden en el área del bosque de Koparshi. A pesar de la pesada lluvias Aterrizando la región de Bhamragad, las fuerzas entraron en el bosque temprano en la mañana y comenzaron su búsqueda, dijo la policía.

Dijo que a medida que avanzaba la búsqueda, los maoístas abrieron fuego indiscriminado sobre el personal de seguridad, lo que provocó una fuerte represalia. El intercambio de fuego continuó intermitentemente durante casi ocho horas.

Después del encuentro, las fuerzas de seguridad recuperaron los cuerpos de cuatro maoístas: un hombre y tres mujeres. También confiscaron cuatro armas del sitio, incluido un rifle SLR, dos rifles INSAS y un rifle .303.

«Se está realizando una operación de combinación continua para rastrear cualquier restante Maoístas en el área «, dijo un funcionario.





