Cuatro jugadores europeos ingresan al equipo, la selección nacional de Indonesia está lista para luchar en los SEA Games 2025

VIVA – Equipo Nacional Indonesia Sub-22 finalmente redujo la plantilla para Juegos del mar 2025. Entrenador Indra Sjafri Se determinaron oficialmente 23 jugadores que serán traídos a Tailandia. La selección se anunció hoy y el viernes 28 de noviembre de 2025, está previsto que Garuda Muda vuele a la Tierra del Elefante Blanco.

De los 23 nombres, Indonesia trae una mezcla de jugadores de la Superliga y de la diáspora que estudiaron en Europa.

«Gracias a Dios, el proceso del campo de entrenamiento en Yakarta ha finalizado y hemos seleccionado a 23 jugadores según el reglamento. Juegos del MAR 2025. «Cuatro de los jugadores juegan en el extranjero: Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra y Dion Markx», afirmó Indra Sjafri.

Indra desveló que hubo que enviar a ocho jugadores a casa porque la normativa marcaba que sólo se podían inscribir 23 nombres.

«Esta decisión se tomó después de una cuidadosa evaluación basada en datos durante los campos de entrenamiento de octubre y noviembre, así como en observaciones de los jugadores cuando aparecieron en la Superliga», añadió.

Se dice que el equipo traído es la mejor composición disponible, sobre todo porque varios jugadores extranjeros pueden unirse a pesar de que los SEA Games no están en el calendario oficial de la FIFA.

Garuda Muda aparecerá en el Grupo C con otros tres equipos del Sudeste Asiático. El primer partido está previsto contra Singapur el 5 de diciembre de 2025.

«Gracias al PSSI que intenta que los jugadores extranjeros puedan participar, aunque no esté en el calendario de la FIFA. También a los clubes de la Superliga que apoyan la formación de esta plantilla», dijo Indra.

Antes de partir, Indonesia había celebrado dos series de juicios internacionales contra India y Mali en Yakarta y Bogor como preparativos finales.

Lista de 23 jugadores Selección Nacional de Indonesia Sub-22 – SEA Games 2025 Tailandia

kiper

Cahya Supriadi – PSIM Yogyakarta

Daffa Fasya – Borneo FC

Muhammad Ardiansyah – PSM Makassar

bek

Dony Tri Pamungkas – Persija Yakarta

Frenkgy Missa – Precisión de Bhayangkara

Dion Markx – TOP Oss

La calle Arel

Kakang Rudianto – Persib Bandung

Muhammad Ferrari – Precisión de Bhayangkara

Robi Darwis – Persib Bandung

Raka Cahyana – PSIM Yogyakarta

Mediocampista

Ananda Raehan – PSM Makassar

Rayhan Hannan – Persija Yakarta

Rivaldo Pakpahan – Borneo FC

Toni Firmansyah – Persebaya Surabaya

Zanadin Fariz – Persis Solo

Ivar Jenner – FC Utrecht

Agresor

Hokky Caraka – Persita Tangerang