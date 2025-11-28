Cuatro jugadores europeos ingresan al equipo, la selección nacional de Indonesia está lista para luchar en los SEA Games 2025

Viernes 28 de noviembre de 2025 – 18:24 WIB
VIVA – Equipo Nacional Indonesia Sub-22 finalmente redujo la plantilla para Juegos del mar 2025. Entrenador Indra Sjafri Se determinaron oficialmente 23 jugadores que serán traídos a Tailandia. La selección se anunció hoy y el viernes 28 de noviembre de 2025, está previsto que Garuda Muda vuele a la Tierra del Elefante Blanco.
De los 23 nombres, Indonesia trae una mezcla de jugadores de la Superliga y de la diáspora que estudiaron en Europa.
«Gracias a Dios, el proceso del campo de entrenamiento en Yakarta ha finalizado y hemos seleccionado a 23 jugadores según el reglamento. Juegos del MAR 2025. «Cuatro de los jugadores juegan en el extranjero: Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra y Dion Markx», afirmó Indra Sjafri.
Indra desveló que hubo que enviar a ocho jugadores a casa porque la normativa marcaba que sólo se podían inscribir 23 nombres.
«Esta decisión se tomó después de una cuidadosa evaluación basada en datos durante los campos de entrenamiento de octubre y noviembre, así como en observaciones de los jugadores cuando aparecieron en la Superliga», añadió.
Se dice que el equipo traído es la mejor composición disponible, sobre todo porque varios jugadores extranjeros pueden unirse a pesar de que los SEA Games no están en el calendario oficial de la FIFA.
Garuda Muda aparecerá en el Grupo C con otros tres equipos del Sudeste Asiático. El primer partido está previsto contra Singapur el 5 de diciembre de 2025.
«Gracias al PSSI que intenta que los jugadores extranjeros puedan participar, aunque no esté en el calendario de la FIFA. También a los clubes de la Superliga que apoyan la formación de esta plantilla», dijo Indra.
Antes de partir, Indonesia había celebrado dos series de juicios internacionales contra India y Mali en Yakarta y Bogor como preparativos finales.
Lista de 23 jugadores Selección Nacional de Indonesia Sub-22 – SEA Games 2025 Tailandia
kiper
Cahya Supriadi – PSIM Yogyakarta
Daffa Fasya – Borneo FC
Muhammad Ardiansyah – PSM Makassar
bek
Dony Tri Pamungkas – Persija Yakarta
Frenkgy Missa – Precisión de Bhayangkara
Dion Markx – TOP Oss
La calle Arel
Kakang Rudianto – Persib Bandung
Muhammad Ferrari – Precisión de Bhayangkara
Robi Darwis – Persib Bandung
Raka Cahyana – PSIM Yogyakarta
Mediocampista
Ananda Raehan – PSM Makassar
Rayhan Hannan – Persija Yakarta
Rivaldo Pakpahan – Borneo FC
Toni Firmansyah – Persebaya Surabaya
Zanadin Fariz – Persis Solo
Ivar Jenner – FC Utrecht
Agresor
Hokky Caraka – Persita Tangerang
Rafael Struick – Dewa United