Cuatro jóvenes diseñadores indonesios fueron enviados a Milán, el Ministro de Defensa y desarrollaron este 3 mensaje.

Yakarta, Viva – cuatro diseñador La joven Indonesia partió oficialmente a la Escuela de Arsutoria, MilánUno de los principales centros de educación de diseño de zapatos y bolsas del mundo.

Este programa de becas no solo brinda oportunidades para el desarrollo de capacidades creativas para los niños de la nación, sino que también se convierte en un puente de diplomacia cultural indonesia en el ámbito internacional. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Esta iniciativa es el resultado de la colaboración de la embajada italiana, la Agencia de Comercio Italiano (ITA), Indonesia Moda Semana (Ifw), Cooperativa artesanal de cuero indonesio y spinindo/piazza firenze garut. A través de este programa, se espera que los talentos jóvenes enriquecen las habilidades de diseño mientras llevan la identidad cultural del archipiélago para ser introducido y valorado en el dominio global.

El presidente y presidente de IFW de la cooperativa artesanal de cuero indonesia, Poppy Dharsono, destacó que esta educación es importante para cambiar el potencial de Garut a una fuerza global.

«Garut tiene un potencial extraordinario, pero los productos producidos de año en año son solo. La falta de pautas dificulta que los artesanos se desarrollen. Con mi experiencia de 45 años en la industria y fuertes redes en Italia, quiero presentar un nuevo toque para que los productos de Garut puedan avanzar en la clase», dijo Poppy en su declaración, citada el martes 2 de septiembre de 2025.

«A través de Piazza Firenze, espero que haya resonancia de amigos italianos de que nos tomemos en serio la creación de productos Garut con un toque global. Esto no es solo una cuestión de industria, sino también parte de la globalización cultural, donde el Asia Pacífico será el centro de crecimiento», explicó.

Mientras tanto, el Ministro de Comercio de la República de Indonesia, Budi Santoso, enfatizó que la educación en el extranjero debe ser una inversión para la nación, no solo un logro personal.

«En nombre del gobierno, expreso mi orgullo a los destinatarios de la beca de la Escuela de Arsutoria Milán. Esta oportunidad no es solo un logro personal, sino un mandato e inversión para el futuro de la nación», dijo.

«Dejo tres mensajes: me atrevo a innovar al dominar la ciencia global mientras levantaba la sabiduría local; ser los ojos y los oídos de la nación para capturar las tendencias y las oportunidades; así como construir una red estratégica que abrirá el camino para otros diseñadores indonesios. Vaya al llevar el nombre de Indonesia al mundo, y regresando como el orgullo del país», continuó.

En el lado diplomático, el embajador italiano en Indonesia, Roberto Colamine, enfatizó el papel de la educación como una forma de respeto mutuo por la diplomacia cultural.

«Este programa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes diseñadores indonesios a desarrollar sus talentos al traer inspiración y tradición locales a Italia, luego procesarlos a través de ciertos enfoques. Lo que queremos decir es un método para convertir la inspiración en productos industriales. Las tradiciones no pueden ser reemplazadas por otras tradiciones, porque no es justo.

Además, el presidente presidente de Spinindo/Piazza Firenze Garut, Anto Sudaryanto, agregó que la educación en Milán también es un esfuerzo para responder las necesidades estructurales en la industria del cuero Garut.

«El objetivo principal de enviar talentos a Milán es complementar las deficiencias en la estructura de la industria de cuero de Arrowroot. Una de las necesidades urgentes es un diseñador que puede unir a los trabajadores de cuero con actores comerciales, así como presentar las tendencias mundiales y traducirlas en un trabajo real. Con la presencia de este papel, el artesano de Garut Skin puede desarrollarse en artesanos verdaderos, no solo. Mapa «, explicó.

Los cuatro receptores de becas son Hadisti Mardhiya (LaSalle College Yakarta, BA Fashion Design), Mujib Titian (Prabu Shoes, Footwear Design & Development), Mohammad Jordy Mozza Servia (Diseñador gráfico, Ifw y Piaza Firenze Garut) designante, Piazza Firenze Garut).

Se someterán a capacitación intensiva durante tres meses, incluido el diseño, el patrón, la selección de materiales, para la fabricación de prototipos con estándares internacionales.