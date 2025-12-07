Cuatro hombres roban tuberías de aire acondicionado en el oeste de Yakarta, las pérdidas de la empresa alcanzan los 59 millones de IDR

Jacarta – Policía Grogol Petamburan arrestó a cuatro hombres que robaban pipas C.A. en el almacén de PT Eben Haezer Anugerah, Jalan Tanjung Duren Raya No. 349B, Tanjung Duren del Norte, Yakarta Occidental.

Lea también: La Liga Musulmana Mundial está lista para ayudar a Indonesia a manejar el desastre en Sumatra



El jefe de policía de Grogol Petamburan, el comisionado Reza Hafiz Gumilang, dijo que los cuatro perpetradores tenían las iniciales RJ (19), EEP (18), ABSP (21) y D (33).

Reza dijo además, caso robo Este peso se reveló después de que el director de la empresa vio el almacén en condiciones desordenadas y ordenó el inventario.

Lea también: Pramono pide a los residentes que tengan cuidado con el pico de inundaciones que se producirá el viernes por la mañana



«Los resultados de las comprobaciones mostraron que faltaban 545,5 metros de tubería de aire acondicionado, con un valor de pérdida de 59.277.750 IDR», dijo Reza a los periodistas, citado el domingo 7 de diciembre de 2025.

Luego, la empresa hizo un informe y la Unidad de Operaciones de la Policía de Grogol Petamburan acudió inmediatamente al lugar y comprobó las imágenes de CCTV.

Lea también: Segundos al ladrón blandiendo un arma en Depok, el perpetrador finalmente arrestado



«De la grabación se desprende que los perpetradores sacaron la mercancía del almacén y la sacaron por etapas», dijo Reza.

Además, la policía arrestó inmediatamente a los cuatro perpetradores junto con pruebas en forma de tres documentos de balance y un trozo de tubo paralelo.

«Los cuatro perpetradores y sus pruebas han sido detenidos en la policía de Grogol Petamburan para un examen más detenido», dijo Reza.

Debido a este incidente, la policía de Grogol Petamburan emitió un recurso de apelación. público para mejorar la seguridad interna, el control rutinario de existencias y maximizar el uso de CCTV.

«La Policía Nacional continúa mejorando los servicios públicos, haciendo cumplir la ley de manera transparente y responsable, y siempre está presente como una institución humanista con una respuesta rápida y receptiva a cada incidente, informe o queja del público», explicó Reza.

Aparte de eso, Reza también pidió al público que descubrió un acto criminal que se comunicara con el servicio de policía 110, la línea directa de la policía de Grogol Petamburan al 0813-8347-6646, o que acudiera directamente a la policía de Grogol Petamburan.

tvOnenews.com/AR Safira