Cuatro formas efectivas de suprimir el retraso del crecimiento, desde datos precisos hasta inspecciones simultáneas

VIVA – Esfuerzo de presión retraso del crecimiento requiere una estrategia estructurada que aborde directamente las necesidades de crecimiento y desarrollo del niño. Se necesitan medidas dirigidas que incluyan inspecciones de rutina, fortalecimiento de datos, colaboración intersectorial y educación continua a la comunidad.

En varias regiones se siguen desarrollando métodos para combatir el retraso del crecimiento. Uno de los enfoques más sólidos es llevar a cabo un seguimiento integral que produzca datos precisos, porque aquí es donde se pueden formular políticas específicas. Cuando los datos son sólidos, se pueden tomar medidas preventivas de manera más rápida y efectiva.

Cómo suprimir el retraso del crecimiento

1. Fortalecer la sincronización y precisión de los datos

Un factor importante a la hora de abordar el retraso del crecimiento es garantizar que los datos sobre crecimiento y desarrollo infantil sean verdaderamente válidos. Muchas regiones todavía encuentran discrepancias en los datos entre los resultados de las encuestas nacionales y el seguimiento sobre el terreno.

«Llevamos a cabo inspecciones durante dos semanas para sincronizar u obtener datos válidos sobre el número y porcentaje de retraso del crecimiento en Buleleng Regency. Esto es importante porque hay una ligera diferencia entre los datos que obtuvimos en el campo y los datos del centro», explicó el regente adjunto de Buleleng, Gede Supriatna, durante el seguimiento el miércoles 12 de noviembre de 2025.

2. Inspecciones simultáneas a zonas remotas

El retraso del crecimiento no se puede suprimir si el seguimiento se centraliza únicamente en las ciudades. Las inspecciones simultáneas en todos los posyandu permiten la identificación temprana de niños en zonas de difícil acceso. Este paso ayuda a garantizar que ningún niño pequeño deje de medir su altura, peso y estado nutricional.

«Llevamos a cabo inspecciones simultáneamente en todas las regiones, no sólo en el distrito de Buleleng. Todos los posyandu trabajan juntos, porque los esfuerzos para reducir el retraso del crecimiento son todas nuestras responsabilidades», dijo.

3. Fortalecer el papel de los trabajadores de la salud y los cuadros posyandu

Los cuadros de Posyandu son la punta de lanza en el contacto directo con la comunidad. Desempeñan un papel en la recopilación de datos, la educación nutricional, el seguimiento del crecimiento y la orientación de los padres para que realicen controles de rutina. El papel activo de los cuadros es fundamental para el éxito de la prevención del retraso del crecimiento, especialmente a nivel de aldea.

4. Cooperación intersectorial y participación familiar

El retraso del crecimiento no es sólo una cuestión de salud, sino también una cuestión social, económica y de conocimientos. Por lo tanto, la colaboración entre el gobierno, los trabajadores de la salud, las instituciones educativas y el apoyo a las familias es clave. La implicación de los padres a través del conocimiento nutricional, unos hábitos alimentarios correctos y la limpieza ambiental influye mucho en los resultados finales.