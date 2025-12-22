Cuatro derrotas en Kanjuruhan, Arema FC aspira a la victoria contra el Madura United

VIVA – Arema FC entretendrá Madura unida en la continuación de la BRI Superliga 2025/2026 con la determinación de frenar el récord de cuatro derrotas consecutivas en casa. Este partido fue un impulso importante para que Singo Edan revirtiera la situación frente a Aremania y Aremanita.

El segundo entrenador del Arema FC, André Caldas, destacó que su equipo llegó con la confianza mantenida. Según él, el objetivo de ganar en Kanjuruhan no es sólo una ambición, sino una necesidad de recuperar la confianza del equipo en sí mismo.

«Estamos tratando de ganar y detener cuatro derrotas en casa. Este equipo está en una posición segura», dijo Andre en una conferencia de prensa en la oficina administrativa del Arema FC en la ciudad de Malang el lunes.

Las cuatro derrotas en casa del Arema FC esta temporada se produjeron contra Dewa United, Persib Bandung, Borneo FC y Persija. André dijo que la derrota era parte del fútbol, ​​pero que sería mucho mejor si en cada partido se pudieran ganar tres puntos.

Se aseguró de que todos los preparativos transcurrieran según lo previsto. Los jugadores, dijo Andre, trabajan duro todos los días para mejorar su desempeño y comprender la estrategia que implementarán contra Madura United.

«Cuando todo va bien, el resultado del partido también será bueno para nosotros», afirmó. Destacó la importancia de la confianza de los jugadores y la disciplina en la ejecución de las tácticas preparadas por el cuerpo técnico.

André también destacó que no quiere utilizar la condición del Madura United, que anteriormente sufrió dos derrotas consecutivas, como punto de referencia para la victoria del Arema FC. Para él, estos apuntes son un asunto interno del equipo visitante.

«El equilibrio del juego es parte de nuestro equipo. Los jugadores deben saber cuándo atacar y cuándo defender», afirmó.

Por el lado de los jugadores, Luiz Gustavo admitió que el partido contra el Madura United no fue un partido fácil. Según el jugador brasileño, ambos equipos necesitan ganar, por lo que se prevé que el partido esté reñido.

Sin embargo, Luiz sigue siendo optimista de que Arema FC podrá lograr los máximos resultados, siempre y cuando todos los jugadores puedan aplicar bien el material de entrenamiento y mantener la concentración durante todo el partido.

«Tenemos que concentrarnos, especialmente en los minutos finales, para no darle a nuestro rival la oportunidad de anotar. Ojalá podamos sumar los tres puntos», dijo. (Hormiga)