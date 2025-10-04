Cuatro corredores de Kyt parecen especiales, el casco está decorado con cultura indonesia

Lombok, Live – Evento Motogp Mandalika 2025 no solo se convirtió en una velocidad de velocidad en la pista, sino también una etapa para que los jinetes del mundo muestren el lado de la cultura. Este año, cuatro ciclistas de usuarios Kyt Pantallas de casco gráficos timón El tema de Indonesia, coincide con el Día Nacional de Batik, que se celebra cada 2 de octubre.

Leer también: Joan Mir dijo que Mandalika se convirtió en una serie importante después de un momento especial en Motegi



Los cuatro corredores son Enea Bastianini, Diogo Moreira, así como dos corredores del equipo de carreras de leopardo, Adrian Fernández y David Almansa. Los cuatro aparecen con cascos estampados de Batik y iconos típicos de Nusantara, fortaleciendo los matices locales en medio de la carrera rugir de la raza mundial.

Según lo citado por Viva Automotive, sábado 4 de octubre de 2025, Enea Bastianini, que se conoce como «Garuda Rider» en Mandalika 2023, presenta un casco especial. Este año, lleva el tema «Komodo Komodo», que describe el personaje duro y salvaje que es su marca registrada en la pista.

Leer también: Franco Morbidelli Llame a Motogp Mandalika como una carrera de jaula



Komodo, un reptil endémico del este de Nusa Tenggara, se convirtió en un símbolo de fuerza y ​​resistencia, en armonía con el estilo del jinete de Italia. El diseño del casco también estaba decorado con motivos Kawung Batik y números de carreras 23. KYT nuevamente tomó el estudio de diseño italiano, Starline Designer, para trabajar en los detalles de este casco.

Mientras tanto, Diogo Moreira, que estuvo ausente en la temporada 2024 debido a una lesión, volvió a aparecer en Mandalika con un nuevo espíritu. Su casco especial acentúa los elementos culturales de Lombok, donde se fundó el circuito de Mandalika. Los motivos de Sasak Batik, las siluetas de montaña y las casas tradicionales de Sasak o Bale parecen armoniosas en el diseño del casco.

Leer también: VR46 Asegúrese de que Francesco Bagnaia Jajal GP24 en la prueba de Misano



Los elementos no solo son decorativos, sino también una forma de respeto por la sabiduría local de West Nusa Tenggara.

De la clase Moto3, el equipo de Leopard Racing también presentó un diseño de casco que estaba lleno de matices de Indonesia. Adrian Fernández y David Almansa llevan gráficos que combinan orquídeas, templo de Borobudur, Barong Bali, Mega Mendung Batik Motif, a Wayang Golek. Estos elementos están diseñados por Starline Designer para resaltar la riqueza cultural de varias partes del archipiélago.

A través de la colaboración de Kyt Helmet y los corredores mundiales, la belleza de la cultura indonesia apareció en etapas internacionales de diferentes maneras, a través de trabajos visuales en cascos de carreras. Desde Komodo hasta Mega Mendung, desde Sasak hasta Borobudur, el evento MotoGP Mandalika 2025 es una prueba de que la velocidad y el orgullo nacional se pueden combinar en una pista.