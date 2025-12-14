Cuatro chinos entre los 17 acusados ​​en un caso de fraude cibernético de 1.000 millones de rupias







La CBI ha presentado una hoja de cargos contra 17 personas, incluidos cuatro ciudadanos chinos, y 58 empresas por su presunto papel en una red transnacional de ciberfraude que desvió más de 1.000 millones de rupias a través de una extensa red de entidades fantasma y estafas digitalesdijeron las autoridades el domingo.

Después de desmantelar el fraude en octubre, los investigadores descubrieron un sindicato único y estrechamente coordinado que dependía de una elaborada infraestructura digital y financiera para ejecutar una variedad de fraudes.

Estos incluían solicitudes de préstamos engañosas, esquemas de inversión falsos, modelos Ponzi y de marketing multinivel, falsas ofertas de trabajo a tiempo parcial y plataformas fraudulentas de juegos en línea.

Según el informe final de la agencia de investigación, el grupo distribuyó el flujo de fondos ilícitos a través de 111 empresas fantasma, desviando alrededor de 1.000 millones de rupias a través de cuentas de mula.

Una cuenta recibió más de 152 millones de rupias en un corto lapso.

Las empresas fantasma, afirmó la CBI, eran incorporado utilizando directores ficticios, documentos falsificados o engañosos, direcciones falsas y declaraciones falsas de objetivos comerciales.

«Estas entidades fantasma se utilizaron para abrir cuentas bancarias y cuentas comerciales con varias pasarelas de pago, lo que permitió una rápida estratificación y desvío del producto del delito», dijo un portavoz de la CBI en un comunicado.

Los investigadores rastrearon los orígenes de la estafa hasta 2020, cuando el país estaba lidiando con la pandemia de COVID-19.

Las empresas fantasma supuestamente se constituyeron bajo la dirección de cuatro intermediarios chinos: Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu y Guanhua Wang.

Sus asociados indios obtuvieron documentos de identidad de personas desprevenidas, que luego fueron utilizados para establecer una red de empresas fantasma y cuentas mulas para lavar el producto de las estafas y oscurecer el rastro del dinero.

La investigación expuso los vínculos de comunicación y el control operativo que, según la agencia, identificó el papel de los autores intelectuales chinos que dirigían la red de fraude desde el extranjero.

«Es significativo que se descubrió que una identificación de UPI vinculada a las cuentas bancarias de dos acusados ​​indios estaba activa en un lugar extranjero en agosto de 2025, lo que establece de manera concluyente un control extranjero continuo y una supervisión operativa en tiempo real de la infraestructura de fraude desde fuera de la India», dice el comunicado del CBI.

La investigación encontró que los mafiosos emplearon un modus operandi altamente estratificado impulsado por la tecnología, utilizando anuncios de Google, campañas masivas de SMS, sistemas de mensajería basados ​​en SIM-box, infraestructura en la nube, plataformas fintech y múltiples cuentas bancarias.

«Cada etapa de la operación, desde atraer a las víctimas hasta la recolección y movimiento de fondos, fue estructurada deliberadamente para ocultar las identidades de los controladores reales y evadir la detección por parte de las agencias policiales», dijo el portavoz.

La hoja de cargos nombra a 17 personas, incluidos cuatro ciudadanos chinos, y 58 empresas.

La investigación se inició gracias a las aportaciones del Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India (I4C), dependiente del Ministerio del Interior, que detectó fraudes a gran escala a ciudadanos a través de planes de inversión y empleo en línea, lo que dio lugar al arresto de tres personas en octubre.

«Aunque inicialmente parece algo aislado quejasUn análisis detallado realizado por CBI reveló sorprendentes similitudes en las aplicaciones utilizadas, patrones de flujo de fondos, pasarelas de pago y huellas digitales, lo que apunta hacia una conspiración organizada común», dijo la agencia.

Tras los arrestos de octubre, la CBI llevó a cabo registros en 27 lugares de Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Jharkhand y Haryana, incautando dispositivos digitales, documentos y registros financieros que luego fueron sometidos a un examen forense detallado.

