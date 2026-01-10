Cuatro artistas que permiten que sus esposas se conviertan en trabajadoras domésticas, muy diferentes a las opiniones de Ibrahim Risyad

Jacarta – Opinión del actor. Ibrahim Rishad El papel de la esposa se ha convertido una vez más en un tema candente de conversación en el mundo del entretenimiento de Indonesia. El marido de Salshabilla Adriani llamó la atención del público después de expresar sus opiniones que no estaban en línea con el concepto de esposa como ama de casa (IRT).

El hombre, conocido familiarmente como Ohim, expresó abiertamente su objeción si su esposa decidiera concentrarse en el cuidado de la casa, porque no quería ser tratado como un «babu».

Esta declaración provocó reacciones generalizadas, y varios internautas incluso consideraron esta opinión como una señal de alerta en las relaciones matrimoniales.

A diferencia de Ibrahim Risyad, varios artistas masculinos muestran una actitud más abierta y solidaria hacia la elección de las esposas que quieren ser amas de casa.

Aquí hay cuatro de ellos, resumidos de varias fuentes.



Nikita Willy e Indra Priawan Foto : Instagram @nikitawillyofficial94

Indra Priawan es conocido como un marido que le da total libertad a Nikita Willy para determinar su papel. Admitió que estaba igualmente feliz de ver a su esposa trabajar y cuando él decidió no trabajar activamente.

Para Indra, su éxito como marido en realidad tuvo más significado cuando pudo mantener a su familia gracias a los resultados de su propio arduo trabajo.



Dinda Hauw y Rey M Sombra

Rey Mbayar no tiene ningún problema si Dinda Hauw decide convertirse en ama de casa a tiempo completo. Incluso desde el inicio de su matrimonio, Rey le había pedido a su esposa que dejara de trabajar.

Sin embargo, debido a que estaba acostumbrada a estar activa desde pequeña, Dinda decidió seguir siéndolo reduciendo la intensidad de su trabajo para concentrarse en cuidar a sus hijos. Rey también siente que su fortuna se está volviendo más fluida cuando intenta satisfacer las necesidades de su esposa.



Maxime Bouttier y Luna Maya.

En una conversación pública, Maxime Bouttier enfatizó los principios financieros en su familia con Luna Maya. Considera los ingresos de su esposa como un derecho personal, mientras que sus ingresos como marido son una responsabilidad conjunta.

Esta actitud refleja la visión de Maxime sobre el papel del hombre como principal sostén de la familia.



Siti Badriah con su amante, Krisjiana Baharudin, durante la propuesta el 21 de marzo de 2019.

Krisjiana Baharudin también mostró una actitud similar cuando Siti Badriah estaba embarazada y no trabajaba. Krisjiana cubrió sola todas las necesidades de la familia, incluida la compra de una casa sin la ayuda financiera de su esposa. En cambio, le pidió a Siti que se concentrara en cuidar a sus hijos sin cargas económicas.