Cuatro arrestados por asaltar brutalmente a la muerte en Jharkhand







Un hombre de mediana edad supuestamente fue golpeado hasta la muerte tras un altercado con un grupo de aldeanos en el distrito East Singhbhum de Jharkhand, dijo el lunes un alto oficial de policía.

Cuatro personas han sido arrestadas después de un ABETO fue registrado a este respecto basado en la declaración de la esposa del fallecido, Brindavan, dijo.

El incidente tuvo lugar el domingo por la noche en la aldea de Kasmar bajo la estación de policía de Dumaria, después de que la víctima tuvo un acalorado intercambio de palabras con las personas acusadas por un pequeño problema, dijo el diputado SP (musabani) Sandip Bhagat.

El argumento se volvió violento, con el acusado atacándolo fatalmente con palos y barras, dijo Bhagat.

La víctima fue llevada de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos lo declararon muerto.

La investigación está en marcha y la búsqueda está realizada para rastrear al otro acusado, agregó el oficial.

