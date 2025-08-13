Cuatro apostasía, ahora regresa al Islam

VIVA – Celebridad y modelo Ayu aulia Regresó al centro de atención pública después de su impactante anuncio el martes 12 de agosto de 2025. A través de las cargas en las redes sociales, anunció nuevamente para abrazar la religión islam Habiendo decidido anteriormente salir de la religión en 2024. Video de la pronunciación de dos oraciones de Shahada que compartió inmediatamente viral, desencadenó una variedad de respuestas de los ciudadanos, que van desde el apoyo hasta el escepticismo.

Leer también: Saipul Jamil se convirtió en testigo de Ayu Aulia, dos oraciones de Shahada, se convirtió oficialmente al Islam nuevamente nuevamente



En el video que circula, Ayu se ve solemne vistiendo un Syar’i Hijab marrón. Acompañado por un clérigo en la Mezquita Sunda Kelapa, Yakarta, reforzó emocionalmente su fe. Esta procesión fue presenciada por celebridades como Saipul Jamil, que estaba presente para brindar apoyo moral.

«Asyhadu Allaa ilaaha illallaah», dijo Ayu en su carga de Instagram, lo que significa: «Testise que no hay Dios sino Allah», dijo Ayu Aulia, citando un video sobre su Instagram, miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: Tenía un apóstata y bautizado, Ayu Aulia regresó al Islam



«Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullah», agregó.

Antecedentes y controversia

Leer también: Staida celebra talleres internacionales, expertos: el árabe se convierte en ciencias islámicas auténticas



Ayu Aulia, nacida en Bogor el 5 de febrero de 1993, conocida como una figura pública versátil. Comenzó su carrera como modelo, incluso apareció en una revista de hombres adultos, antes de finalmente probar la profesión como disc jockey (DJ) y se convirtió en una celebridad con cientos de miles de seguidores.

Sin embargo, su carrera nunca se separó de la atención pública debido a varias controversias. Una de las atención más robadora fue la emoción de su video mesal con el actor Zikri Daulay en Bali en 2022, lo que luego provocó una disculpa de los dos.

No solo eso, Ayu también fue arrastrado a varios temas, desde acusaciones como una tercera persona en una historia de amor, disputa con otras figuras públicas, hasta supuestos casos de abuso de su prometido. El clímax, en febrero de 2022, sorprendió al público con intentos de suicidio que se convirtieron en titulares en varios medios.

Viaje espiritual dinámica

El viaje espiritual de Ayu Aulia no es menos interesante. Como mujer musulmana, había realizado hijab antes de finalmente decidirse a abrazar el cristianismo a través del bautismo en septiembre de 2024.

Esta decisión cosechó pros y contras, con muchas partes cuestionando los motivos detrás de su elección. Ahora, el regreso de él al Islam agrega una nueva dimensión en su colorida narración de vida.

La última decisión de AYU provocó una variedad de reacciones. Algunos ciudadanos dieron la bienvenida a sus pasos, rezando para que él permanezca en Istiqamah al someterse a sus nuevas creencias.

Sin embargo, no unos pocos que ven cínicamente, sospechan que este paso es solo una parte de la estrategia para atraer la atención pública. Independientemente de la visión del público, el viaje espiritual de Ayu Aulia muestra la complejidad de una figura pública que continúa buscando significado en su vida.

Expectativas y desafíos en el futuro

El regreso de Ayu Aulia al Islam no es solo un evento personal, sino también un reflejo de la dinámica de la vida de una celebridad en el medio de los medios de comunicación. El público ahora está esperando la consistencia de AYU al experimentar esta nueva fase.

Se espera que el apoyo de colegas famosos y comunidades religiosas sea una fuerza impulsora para que él permanezca firme en su elección. Por otro lado, el desafío para demostrar la sinceridad de su intención en medio de un centro de atención público crítico será una prueba separada.