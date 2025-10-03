Cuarto juego de cartas de fantasía de ala: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Hasbro está trayendo La serie de fantasía más vendida de Rebecca Yarros «Cuarto ala» Fuera de la página y en la mesa del juego. El gigante de juguetes y entretenimiento se ha asociado con Entangled Publishing and Yarros para lanzar «Prioridades: Cuarto ala Edición «, el primer título en una lista de juegos de Hasbro de marca vinculados a la exitosa serie Empyrean. El juego de fiesta llegó oficialmente a las estantes esta semana, y está disponible para ordenar en Amazonas y Barnes y Noble.

El juego refleja las opciones inmersivas y basadas en personajes que han alimentado el éxito fugitivo de Yarros. Un jugador, llamado «Wingleader», en secreto clasifica cinco cartas de las primeras tres novelas del Empyrean: ala cuarta, llama de hierro y tormenta de ónice, mientras que el resto del grupo, conocido como el «Escuadrón de hierro», trabaja juntos para adivinar el orden. Con categorías que abarcan romance, rivalidades, luchas de poder y jinetes favoritos de los fanáticos, el set está diseñado para provocar el tipo de debates enérgicos que ya están sucediendo en clubes de lectura y foros de fanáticos en línea. El primer equipo en deletrear prioridades con cartas ganadas gana.

«Este juego es para los lectores que se han quedado despiertos demasiado tarde con estos libros y aún quieren más», dijo Yarros al anunciar el lanzamiento. «Prioridades: Fourth Wing Edition es una forma de regresar al mundo con sus personas favoritas y ver qué tan bien realmente te conocen».

La serie de libros Romantasy más vendidas, con una próxima adaptación de Amazon en proceso, se desarrolla dentro del brutal mundo de Basgiath War College, donde solo hay una regla: graduarse o morir. Siempre se esperaba que Violet Sorrengail de veinte años viviera una vida tranquila, pero la envió por un camino completamente diferente cuando su madre, una general en el ejército, le ordena unirse a los cientos de candidatos que se esfuerzan por convertirse en Riders de Dragon, la élite de Navarre.

