¿Cuántos suscriptores podrían perder el streamer?

Elon almizcleUn autoproclamado «libertad de expresión absolutista», ha lanzado un esfuerzo instando a sus 227 millones de seguidores en X, la plataforma de redes sociales que controla, a cancelar Netflix.

En los últimos tres días, el multimillonario de tendencia conservadora ha publicado y vuelto a publicar llamadas para cancelar Netflix, así como ataques contra la compañía, al menos 26 veces. Musk, la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de alrededor de $ 500 mil millones, dijo que canceló su servicio de Netflix. Y él también le dice a todos los demás que escuchen hacerlo.

«Cancelar Netflix para la salud de sus hijos», Musk escribió El 1 de octubre, citando el meme de otro usuario que representa la «Agenda Transgender Woke Woke» de Netflix como un caballo troyano que ingresa a una fortaleza etiquetada como «Tus hijos».

El esfuerzo antinetflix de Musk comenzó el martes. Almizcle al corriente «Esto no está bien» al citar la cuenta activista de derecha las librias de la superficie de Tiktok de un Clip de «Dead Dead: Paranormal Park» de Netflix en el que el protagonista dice que es transgénero. «Dead End Paranormal Park, un espectáculo en Netflix, está impulsando a los niños a los niños. (Netflix canceló «Dead Dead: Paranormal Park» después de dos temporadas y actualmente no está promocionando el espectáculo).

Desde entonces, Musk ha vuelto a publicar comentarios llamando a temas pro-trans en los shows de otros niños en Netflix, incluidos «Cocomelon» y «The Baby-Sitters Club». También ha apoyado las afirmaciones de un presunto sesgo de contratación anti-blanco por parte de Netflix, y criticó las donaciones del Partido Demócrata por ejecutivos de la compañía.

Netflix se ha negado a comentar sobre la campaña de Musk. Porque Netflix ya no informa números de suscriptores trimestralmente, el impacto del boicot liderado por almizcle puede ser difícil de cuantificar.

El jueves, almizcle escribió «Verdadero» al citar a un usuario que comentó: «La propaganda transgénero no solo acecha en el fondo en el fondo de Netflix. Lo están presionando activamente en los usuarios» y vinculando a un marzo de 2025 Artículo sobre Tudum de Netflix Titulado «Celebre el día trans de visibilidad con estas 16 películas y programas».

Almizcle también comentado «💯» En respuesta a la publicación conservadora de podcaster Benny Johnson que dice: «La verdadera razón por la que la campaña de cancelación de Netflix se ha vuelto tan viral: Netflix está sexualizando a los niños al empaquetar temas sexuales explícitos, gráficos y radicales como ‘entretenimiento infantil’ lo que está haciendo Netflix va más allá de una pelea de la guerra cultural. Es inmoral inmoral. Y debería ser ilegal …». «

El miércoles, Musk volvió a publicar la respuesta «demoníaca» de un usuario a Ian Miles Cheong’s correo Decir: «Un espectáculo de Netflix, Cocomelon, presenta a los padres gay interraciales que intentan criar a un bebé como transgénero que hace que el niño baile para ellos.

Almizcle también repostado Un reclamo de Libs de Tiktok de que el 100% de las donaciones políticas de los empleados de Netflix en 2024 fueron para demócratas. Y el comentado «Cancelar Netflix» en respuesta a la publicación de la cuenta sobre el informe 2023 de Netflix sobre diversidad e inclusión que afirma: «@netflix parece que se jacta abiertamente de discriminar a las personas blancas. En su informe de inclusión y diversidad, celebran que el porcentaje de directores racialmente subrepresentados y los personajes principales ha estado creciendo significativamente en los últimos años.

Los partidarios del impulso antinetflix de Musk incluyen actor conservador y comediante Rob SchneiderQuién escribió en una publicación sobre X, «Estimado @elonmusk / Gracias por enfrentarse a la malvada programación de adoctrinamiento trans de nuestros hijos en Netflix y Disney», y agregó: «¡Dios lo bendiga, señor!»

Pero no todos están animando a almizcle. «Este tipo pasó de llamarse a sí mismo un ‘libertad de expresión absolutista’ a la perra más reaccionaria y llena de cultura de cancelación de la cultura en Internet», Tommy Vietor, cofundador de los medios de comunicación progresivos de los medios y el cohost de «Pod Save America». escribió Miércoles en X.

Netflix, En su famoso memorando culturaldice en la sección titulada «expresión artística»: «La representación es importante. Nuestros miembros provienen de diferentes orígenes y culturas, y quieren ver una amplia variedad de historias y personas en la pantalla. Esta diversidad es maravillosa y puede crear una tensión real ya que todos tenemos vistas tan diferentes sobre lo que es aceptable y lo que es perjudicial, en la televisión». Continúa diciendo que «apoyamos la expresión artística de los creadores con los que elegimos trabajar» y que «como empleados, apoyamos estos principios, incluso si algunas historias van en contra de nuestros valores personales. Y entendemos que, dependiendo de nuestros roles, es posible que necesitemos trabajar en programas de televisión, películas o juegos que percibamos que son perjudiciales para ser perjudiciales. Si le resulta difícil apoyar el Breadth Our Our Slate, Netflix no es el mejor lugar para usted», probablemente percibimos que es perjudicial «, si es difícil apoyar el Breadth de nuestra Slate, Netflix no es el mejor lugar para usted».

En 2021, co-CEO de Netflix Ted Sarandos defendió al comediante Dave Chappelle Después de que Chappelle fue criticada por sus comentarios anti-Trans en el especial de Netflix Stand-up «The Closer», una controversia que incluía un huelga de los propios empleados de la compañía. Sarandos también ha defendido La decisión de Netflix de ordenar tres especiales de Tony HinchcliffeEl comediante cuya broma mal recibida sobre los puertorriqueños en un rally de Trump el año pasado encendió una tormenta de fuego de medios.

Pero en la creciente campaña «Cancelar Netflix» lanzada por Musk, la compañía y sus ejecutivos hasta ahora se han mantenido en silencio.